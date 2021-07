E singurul străin admis de Federația Germană de Fotbal în 2021 la cursul pilot pentru manageri de club. Și este unul dintre puținii oameni de fotbal din România care are o linie directă cu Federația Regională de Fotbal din Westfalia FLVW și, prin extensie, cu Federația Germană de Fotbal DFB. Președintele Asociației Județene de Fotbal Bacău, Cristian Sava sau, conform DFB, „clubmanager Christian Sava” a parcurs cele 19 module ale cursului derulat on-line pe platforma edu-break campus vreme de cinci luni de zile și le va finaliza pe 20 iulie, atunci când va avea loc o ultimă conferință având ca tematică situația financiară a unui club de fotbal.

-Domnule Sava, ce a însemnat pentru dumneavoastră participarea la un astfel de curs?

-Înainte de toate, un atestat de stimă din partea DFB, având în vedere că am fost singurul străin acceptat la acest curs. Este clar că parteneriatul dintre Asociația Județeană de Fotbal Bacău și Federația Regională de Fotbal din Westfalia a contat enorm pentru că, altfel, porțile se deschid foarte-foarte greu. Mi s-a oferit șansa de a deprinde o mulțime de aspecte esențiale în bunul mers al unui club sau a unei asociații de fotbal. Este o mare șansă, motiv pentru care țin să multumesc tuturor celor care au făcut posibilă participarea mea la cursul dedicat managerilor de club și, în mod special, lui Manfred Schnieders, vice-președintele FLVW și peședintele Comisiei de Fotbal din cadrul DFB.

-Cum a decurs studiul?

-Deschiderea a fost pe 11 martie, iar ultimul modul s-a derulat pe 11 iulie. Vom mai avea o întrevedere finală pe 20 iulie, în care se vor puncta aspecte de ordin financiar. Totul a fost exclusiv on-line și numai în germană, motiv pentru care am solicitat și mi s-a acceptat să particip la toate modulele având la dispoziție un translator. Au fost 19 module având ca tematică voluntariatul, structura unui club, legislație sportivă, management, finanțe, realații publice și drept sportiv. Totul a fost intensiv, cu unul sau chiar două module pe săptămână.

-Spuneți-mi unul dintre lucrurile care v-au mirat peste măsură.

-Ar fi mai multe pentru că vorbim de diferențe sociale, economice și de cultură sportivă mari și foarte mari. Un exemplu: ni s-a prezentat o situație ipotetică în care un copil este agresat verbal sau chiar fizic de unul dintre antrenorii clubului. Am fost întrebați cum am proceda noi, ca manageri. Eu am propus varianta unor măsuri disciplinare la nivelul clubului și, în paralel, discuții de mediere în prezența antrenorului și a părinților. În egală măsură, am insistat pe importanța unor ședințe cu un psiholog.

-Și?

-Nemții au fost foarte drastici: nein! Singura soluție este anunțarea poliției. Da, da, a poliției. Ei nu glumesc în astfel de situații. Și pentru a mă convinge că nu există alte cale, mi s-au pus la dispoziție șapte linkuri pe această tematică. Altceva: s-a discutat fișa postului unui președinte de club. În viziunea mea și în condițiile din România, am punctat ca îndatoriri cunostințe în legislația sportivă, finanțe publice, drept sportiv, public relations și, basic, marketing. Mi-au spus că este foarte OK, dar că ideal este să ai câte un angajat pe fiecare dintre aceste paliere. Stau și mă întreb câte cluburi din România își permit așa ceva.

-Am văzut că în fruntea temelor din cadrul celor 19 module se află voluntariatul. E atât de important?

-În Germania este indispensabil. Dincolo de integrarea socială, voluntariatul îți oferă și alte avantaje însemnate, pornind de la facilități fiscale, inclusiv scutiri de impozit și până la tot felul de gratuități în privința participării la diferite evenimente. Acest curs mi-a schimbat percepția despre voluntariat.

-Pe final, haideți să vorbim și despre drept sportiv și despre finanțe.

-La capitolul drept sportiv, când am vorbit despre structura unui club în viziunea mea, pot să spun ca am fost felicitat de Nils Becker, reprezentantul Casei de Avocatură Becker & Asociații. Legat de finanțe, să știți că și la nemți se poate vorbi despre bani publici în sport și în fotbal, pe baza unor proiecte derulate cu ceea ce s-ar numi Direcția Regională pentru Tineret și Sport. Dacă ești o asociație serioasă, cu rezultate nu doar în plan sportiv, ajungi ca să-ți bată la ușă firmele pentru a-ți da bani din impozitul pe profit. Serios! Sigur, aici există mai mulți factori de selecție: geografici, de vizibilitate, de continuitate a activității etc.

-Ultima întrebare: cum vedeți devoltarea fotbalului băcăuan care, de ani buni, este într-o suferință acută?

-Dezvoltarea infrastructurii, crearea unei piramide funcționale care să cuprindă toate asociațiile și cluburile de fotbal din oraș și în care clubul numărul 1 să aibă grijă și de baza piramidei și, lucru foarte important, educarea antrenorilor. Dacă se va ține cont de așa ceva și dacă vor fi lăsate la o parte orgoliile, avem o șansă.