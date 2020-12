CSM Bacău dă restart acestui sezon. Prin urmare, pentru prim-divizionara de handbal masculin a Bacăului, campionatul 2020-21 va începe cu adevărat de-abia vineri, 4 decembrie. Odată cu etapa a 12-a. Cea în care „CSMeii” întâlnesc Focșaniul, la București.

Și cea care marchează, în mod oficial, debutul lui Sandu Iacob ca antrenor al formației băcăuane. „Mariajul” dintre Sandu Iacob și CSM Bacău trebuia să debuteze, în mod normal, încă din vară. Numai că Steaua, cu care Iacob mai avea contract un an de zile, a ținut morțiș să-l lege de glie pe tehnicianul în vârstă de 43 de ani. „Eu la București nu mă mai întorc. Viitorul meu e doar la Bacău. Mă voi judeca cu Steaua și sper să am câștig de cauză”, anunța, încă din urmă cu cinci luni Sandu Iacob. Instanțele au dat dreptate antrenorului, iar de miercuri, 2 decembrie, Sandu Iacob a preluat, pentru două sezoane, echipa „CSMeilor”. Spre satisfacția suporterilor băcăuani, care și-au manifestat aprecierea față de Iacob chiar și atunci când acesta antrena echipe adverse.

„Chiar dacă așteptarea s-a prelungit nefiresc de mult, consider că am luat cea mai bună decizie. Am convingerea că binomul CSM Bacău- Sandu Iacob va aduce satisfacții iubitorilor de handbal din Bacău”, a declarat directorul grupării băcăuane, Adrian Gavriliu. „Sunt onorat și bucuros că am șansa de a antrena echipa de handbal masculin a orașului în care m-am născut și m-am format ca om și ca sportiv. Le mulțumesc celor din conducerea clubului, în special domnului director Adrian Gavriliu pentru că m-au ofertat și mi-au oferit oportunitatea de a coordona un lot valoros, dar care a fost lipsit de șansă în această «perioadă virusată». Am semnat și cu gândul că, într-un viitor foarte apropiat, ne vom putea bucura de succese alături de suporterii echipei CSM Bacău”, a mărturisit Sandu Iacob, care a încheiat cu sloganul: „Împreună pentru Bacău!”. De vineri, așadar, începe noul campionat al „CSMeilor”. Să fie cu noroc, băieți!

Programul complet al etapei a 12-a, una împărțită între sala Rapid și Polivalentă: Magnum Botoșani- HC Buzău 2012, Dunărea Călărași- Dinamo București, Minaur Baia Mare- CSM Făgăraș, Dobrogea Sud- CSU din Suceava, CSM Focșani 2007- CSM Bacău, Politehnica Timișoara- Steaua (ora 16.30, TVR2), CSM București- Potaissa Turda (ora 18.25, TVR1), CSM Reșița- CSM Vaslui.

Clasament

1 Dinamo București 11 11 0 0 309-221 33p.

2 Potaissa Turda 11 9 0 2 336-269 27p.

3 Dobrogea Sud 11 9 0 2 263-208 27p.

4 CSM București 11 8 0 3 305-273 24p.

5 Minaur Baia Mare 11 7 1 3 241-212 22p.

6 Steaua București 11 6 3 2 263-239 21p.

7 Poli Timișoara 11 7 0 4 227-212 21p.

8 HC Buzău 2012 11 6 1 4 293-290 19p.

9 CSM Făgăraș 11 5 0 6 213-213 15p.

10 CSM Vaslui 11 4 1 6 274-298 13p.

11 Dunărea Călărași 11 4 0 7 242-236 12p.

12 CSM Focșani 11 4 0 7 145-177 12p.

13 CSU din Suceava 11 3 2 6 262-293 11p.

14 CSM Bacău 11 1 0 10 181-239 3p.

15 CSM Reșița 11 0 0 11 244-311 0p.

16 Magnum Botoș. 11 0 0 11 117-224 0p.