CSM Bacău respiră! Respiră și exultă: la primul meci cu Sandu Iacob pe banca tehnică, prim-divizionara de handbal masculin a Bacăului a redescoperit gustul victoriei. Vineri, în etapa a 12-a a Ligii Zimbrilor, „CSMeii” s-au impus în sala „Rapid” din Capitală cu 27-26 (15-14) în fața Focșaniului, bifând astfel al doilea success stagional. Unul pe muchie de cuțit, la capătul unei partide cu numeroase răsturnări de situație.

„A ieșit minunat, exact așa cum trebuia, cu o victorie la un gol diferență, pentru a aminti tuturor că există emoție în sport. E o victorie nu doar a echipei, ci a tuturor oamenilor din club, fiecare aducându-și contribuția, în felul său, în aceste zile, la obținerea acestui rezultat”, a declarat Sandu Iacob, care a dezvăluit ce a avut în plus echipa sa: „Dorință și faptul că nu am renunțat nicio clipă, nici măcar când, în repriza a doua, adversarul a venit peste noi. Băieții s-au dăruit fantastic, am strâns rândurile, iar pe final, având și un Tamaș inspirat în poartă, am reușit acest rezultat care dă un nou sens campionatului nostru”.

După o primă jumătate de repriză echilibrată, în care s-a mers cap la cap, „CSMeii” au preluat inițiativa, basculând rezultatul de la 7-8 în min.14 la 11-8 în min. 18. Băcăuanii au păstrat un ecart de trei goluri (12-9, 13-10, 15-12), însă pauza i-a găsit cu un avantaj la limită: 15-14. În partea secundă, cei care au apăsat pe accelerație au fost vrâncenii, în special prin cuplul Marijanac- Pătru. Cu zece minute înainte de final, o lovitură liberă transformată de Marijanac a făcut ca CSM Focșani 2007 să se distanțeze, pentru prima și singura data la patru goluri (24-19), însă finalul a aparținut echipei antrenate de Iacob.

Cursa de urmărire declanșată de golul de 20-23 al lui Crnoglavac (principalul realizator al „CSMeilor”) s-a finalizat cu reușitele lui Serhel și Păunică și, implicit cu victoria pe cât de meritată, pe atât de importantă a unei echipe care a dat restart actualului sezon. Ajunsă la șase puncte (cinci mai puțin față de ocupanta locului 13, CSU din Suceava și șase în minus față de echipele de pe pozițiile 11-12, CSM Focșani 2007 și Dunărea Călărași), CSM Bacău se pregătește de două partide relativ facile, cu singurele formații aflate sub ea în clasament.

Astfel, în runda a 13-a, băcăuanii vor întâlni performera de vineri, Magnum Botoșani, autoarea unei surprinzătoare remize, 26-26 cu HC Buzău, pentru ca în etapa a 14-a să aibă ca adversară „lanterna roșie” CSM Reșița. Contra Focșaniului, CSM Bacău a evoluat în formula: Saldatsenka, Cozma, Tamaș- Crnoglavac 8 goluri, Păunică 4, Serhel 4, Sretenovic 4, Huta 3, Stănică 2, Coric 1, Târzioru 1, Rotaru.