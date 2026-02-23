Guvernul taie 10% din veniturile bugetarilor în 2026

Guvernul pregătește un proiect de ordonanță de urgență care prevede reducerea cheltuielilor de personal cu 10% în sectorul public în anul 2026, măsură care va afecta o mare parte dintre angajații statului.

Potrivit proiectului de act normativ, reducerea se va aplica instituțiilor publice finanțate din bugetul de stat, ministerelor, instituțiilor aflate în subordinea acestora, autorităților administrative autonome și altor instituții publice, indiferent de modul de finanțare.

Cine NU este afectat

Proiectul stabilește însă mai multe domenii exceptate de la această măsură. Astfel, reducerea de 10% a cheltuielilor de personal nu se aplică pentru angajații din:

învățământul de stat ;

spitalele publice și serviciile publice de ambulanță ;

instituțiile publice din domeniul culturii ;

instituțiile din familia ocupațională „Apărare, ordine publică și securitate națională”.

Cine ar putea avea veniturile reduse

Pentru restul instituțiilor publice, proiectul prevede că cheltuielile de personal în 2026 vor fi reduse cu 10% față de nivelul din 2025, după eliminarea cheltuielilor legate de organizarea alegerilor.

Măsura se aplică centralizat asupra tuturor cheltuielilor de personal, iar ordonatorii principali de credite pot stabili ajustări diferite pe instituții, însă reducerea totală la nivelul anului 2026 trebuie să fie de 10%.

Cum se va face reducerea

Proiectul prevede mai multe modalități prin care instituțiile pot realiza economiile:

reducerea numărului de posturi finanțate;

disponibilizarea personalului, în condițiile legii;

reducerea unor sporuri;

alte măsuri administrative de diminuare a cheltuielilor de personal.

Documentul precizează că salariul de bază nu ar trebui afectat direct, însă instituțiile vor avea libertatea de a aplica diferite măsuri pentru a atinge ținta de reducere a cheltuielilor.

Calendarul aplicării

Măsurile trebuie aprobate până la 1 iulie 2026, iar implementarea lor ar urma să aibă loc în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2026.

Proiectul mai prevede și o excepție pentru instituțiile care au redus deja cheltuielile de personal în 2025, caz în care reducerea pentru 2026 va fi calculată diferențiat.

Dacă proiectul va fi adoptat în forma actuală, majoritatea bugetarilor din afara domeniilor exceptate ar putea avea veniturile diminuate cu aproximativ 10% în 2026.