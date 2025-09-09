Guvernul stabilește noile reguli și valorile burselor școlare pentru anul 2025-2026

După modificările aduse sistemului de burse școlare prin Legea nr. 141/2025, Guvernul a publicat recent în Monitorul Oficial Hotărârea 732/2025, care pune în aplicare noile reguli privind acordarea burselor în învățământul preuniversitar. Aceasta stabilește metodologia-cadru de acordare a burselor, dar și valorile financiare pentru anul școlar 2025-2026.

Potrivit noii metodologii, bursele vor fi acordate după cum urmează:

Bursa de merit – pentru elevii de gimnaziu, liceu și învățământ profesional, ca formă de stimulare a performanței școlare;

Bursa socială – pentru elevii din toate ciclurile de învățământ, destinată sprijinului celor proveniți din medii socio-economic dezavantajate;

Bursa tehnologică – pentru elevii din învățământul profesional, menită să susțină dezvoltarea competențelor practice;

Bursa pentru mame minore – pentru elevele reintegrate într-o unitate de învățământ după naștere, conform Legii 198/2023.

Comparativ cu versiunea inițială, hotărârea nu mai include referiri la elevii din învățământul dual și elimină obligația școlilor de a stabili criterii suplimentare de departajare pentru bursele de merit în cazul mediilor egale. Astfel, bursa de merit se va acorda unui procent de până la 15% din elevii fiecărei clase de gimnaziu și liceu, cu condiția unei medii generale de cel puțin 9, acordându-se tuturor celor care ating această medie, scrie avocatnet.ro.

Valoarea burselor pentru anul școlar 2025-2026 este următoarea:

Bursa de merit – 450 lei/lună ;

Bursa socială – 300 lei/lună ;

Bursa tehnologică – 300 lei/lună ;

Bursa pentru mame minore – 700 lei/lună.

Sumele pot fi suplimentate de consiliile de administrație ale școlilor, în funcție de fondurile alocate de autoritățile locale sau alte venituri legale.

Potrivit noii metodologii, bursele reprezintă nu doar o recompensă financiară, ci și un instrument de prevenire a abandonului școlar și de sprijin pentru elevii din medii defavorizate. În cazul burselor pentru mame minore, acestea se acordă pe toată durata cursurilor școlare, inclusiv în perioadele de examene sau pregătire practică, însă bursierele care acumulează 60 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu vor primi bursa pentru luna respectivă.

Prin aceste măsuri, autoritățile urmăresc să încurajeze performanța, să reducă inegalitățile și să ofere suport elevilor care au nevoie de sprijin suplimentar pentru a continua studiile.