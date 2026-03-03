Guvernul revine asupra unor taxe și reduce impozite printr-o nouă ordonanță de urgență

Guvernul a decis reducerea unor impozite locale și acordarea unor facilități fiscale pentru anumite categorii de contribuabili, prin OUG nr. 9/2026, publicată vineri în Monitorul Oficial, act normativ care modifică prevederi din Codul fiscal.

Una dintre cele mai importante schimbări vizează persoanele cu dizabilități, pentru care sunt introduse reduceri ale impozitelor pentru locuințe, terenuri și autoturisme.

Potrivit noilor reglementări, impozitul pentru clădirile folosite ca domiciliu aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav se reduce cu 50%. Aceeași reducere se aplică și reprezentanților legali ai acestora, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav.

În cazul persoanelor cu handicap accentuat, reducerea de impozit este de 25%.

Facilitățile se aplică și pentru terenul aferent locuinței, în aceleași condiții. Reducerile sunt valabile pentru întreaga clădire și teren atunci când acestea sunt deținute în comun cu soțul sau soția. Dacă o parte din proprietate aparține unor terți, reducerea nu se aplică pentru acea cotă-parte.

Ordonanța introduce reduceri similare și pentru impozitul pe mijloacele de transport. Astfel, persoanele cu handicap grav beneficiază de o reducere de 50%, iar cele cu handicap accentuat de 25%, pentru autoturismele cu o capacitate cilindrică de până la 2.000 cmc. Facilitățile se aplică și reprezentanților legali care au în îngrijire aceste persoane.

Totodată, Guvernul a modificat modul de calcul al impozitelor pentru clădirile vechi, pentru a reflecta uzura și valoarea reală de piață a imobilelor. Astfel:

clădirile cu o vechime între 50 și 100 de ani vor avea valoarea impozabilă redusă cu 15% ;

clădirile cu o vechime de peste 100 de ani vor beneficia de o reducere de 25%.

În plus, actul normativ permite autorităților locale să revină asupra hotărârilor prin care au stabilit cote adiționale la impozitele și taxele locale. Primăriile pot decide reducerea acestor cote până la data de 14 martie 2026.

Pentru contribuabilii care au plătit deja sume mai mari decât cele stabilite prin noile prevederi, diferențele vor fi regularizate. Sumele pot fi compensate cu obligații fiscale viitoare sau restituite, potrivit legislației în vigoare.