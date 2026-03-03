Guvernul modifică Legea rechizițiilor: bunuri și persoane pot fi mobilizate și în starea de alertă, inclusiv pentru exerciții NATO și UE

Programul legislativ al Guvernului pentru acest an include modificarea substanțială a Legii 132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public, act normativ care reglementează măsurile excepționale ce pot fi dispuse în situații de criză.

Potrivit documentelor oficiale, Executivul intenționează să extindă aplicabilitatea legii astfel încât rechiziția de bunuri și chemarea persoanelor fizice pentru prestări de servicii în interes public să poată fi dispuse și pe durata stării de alertă, nu doar în caz de mobilizare sau război. Totodată, rechizițiile vor putea fi realizate și pe timp de pace, inclusiv pentru exercițiile militare desfășurate de NATO și de forțele armate ale Uniunii Europene pe teritoriul României, scrie Național.

Clarificarea noțiunilor și extinderea cadrului legal

Proiectul de modificare vizează definirea mai clară a noțiunilor de „rechiziții de bunuri” și „chemare a persoanelor fizice pentru prestări de servicii în interes public”, acestea fiind încadrate explicit ca măsuri cu caracter extraordinar și imediat. În același timp, actul normativ va stabili cadrul pentru adoptarea măsurilor necesare în vederea „apărării securității naționale” și „prevenirii consecințelor unei calamități ori ale unui dezastru”, situații care pot presupune restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți fundamentale.

Executivul propune și introducerea posibilității de punere la dispoziție, pe bază voluntară, a resurselor prevăzute în planurile de rechiziții, prin convenția părților, pentru verificarea și testarea modului de planificare a acestora în timp de pace și în caz de concentrări.

Rechizițiile vor putea fi dispuse și pe durata exercițiilor și antrenamentelor de mobilizare care presupun trageri, manevre militare și operațiuni complexe, în scopul instruirii trupelor și al creșterii capacității de reacție a forțelor Alianței Nord-Atlantice, precum și în cadrul misiunilor cu caracter defensiv de apărare colectivă la nivelul Uniunii Europene, desfășurate pe teritoriul României.

Ordine de chemare și autorități competente

Proiectul stabilește că procedurile de rechiziționare și de chemare a persoanelor fizice vor putea fi aplicate și în perioada stării de alertă instituite în situații de urgență. Vor fi desemnate explicit autoritățile administrației publice responsabile de punerea în aplicare a acestor măsuri, precum și instituțiile abilitate să emită și să transmită ordinele de chemare sau de predare a bunurilor.

De asemenea, vor fi redefinite categoriile de bunuri ce pot fi planificate pentru rechiziție încă din timp de pace, în cadrul planului de rechiziții.

Despăgubiri și sancțiuni

Guvernul anunță că noul proiect va preciza expres situațiile și instituțiile beneficiare obligate să achite despăgubiri pentru bunurile rechiziționate sau pentru munca prestată de persoanele chemate în interes public.

Totodată, vor fi actualizate contravențiile și sancțiunile aplicabile, inclusiv prin introducerea unor sancțiuni complementare.

Conform prevederilor actuale ale Legii 132/1997, pot fi chemate pentru prestări de servicii în interes public persoanele apte de muncă, cu vârste cuprinse între 16 și 60 de ani în cazul bărbaților și între 16 și 55 de ani în cazul femeilor. Pentru anumite categorii profesionale – precum medici, ingineri, tehnicieni, economiști, farmaciști sau asistenți medicali – limita de vârstă poate fi extinsă până la 65 de ani pentru bărbați și 60 de ani pentru femei.

Domenii de aplicare

Rechizițiile și prestările de servicii în interes public pot fi dispuse pentru asigurarea resurselor materiale, a forței de muncă, a cartiruirii sau cazării necesare forțelor destinate apărării, autorităților publice, sinistraților, refugiaților sau populației afectate de consecințele războiului. De asemenea, măsurile pot viza susținerea funcționării operatorilor economici și a instituțiilor publice, precum și exploatarea sistemelor de telecomunicații și a căilor de comunicații.