Gunoaiele pe care nu le vede nimeni din zona râului Tazlău, la Prăjoaia

Vă scriu pentru a semnala o situație care pare să fi fost uitată de autorități, deși se află la vedere, în apropierea râului Tazlău, în zona Prăjoaia din comuna Livezi.

În imaginile realizate recent se observă grămezi de pământ amestecate cu deșeuri menajere, haine, ambalaje din plastic, recipiente și alte resturi aruncate la întâmplare pe marginea drumului. Totul se află într-un peisaj natural deosebit, înconjurat de vegetație și dealuri, într-o zonă care ar trebui să reprezinte un motiv de mândrie pentru comunitate, nu un exemplu de nepăsare.

Este greu de înțeles cum asemenea depozite ilegale de deșeuri pot apărea și rămâne neobservate. Cine a aruncat aceste gunoaie? Cine ar trebui să le ridice? Cine verifică starea zonelor aflate în apropierea cursurilor de apă? Sunt întrebări legitime pe care și le pune orice cetățean care trece prin zonă.

Problema nu este doar una estetică. Deșeurile abandonate afectează mediul, pot ajunge în albia râului în timpul ploilor și transmit un mesaj periculos: că spațiul public poate fi tratat ca o groapă de gunoi. În plus, atunci când un loc este lăsat murdar, există riscul ca alții să fie încurajați să abandoneze noi deșeuri.

Poate că pentru unii această zonă este prea departe de centrul comunei pentru a atrage atenția. Pentru natură însă nu există periferii. Fiecare astfel de depozit ilegal înseamnă o problemă pentru comunitate și pentru generațiile viitoare.

Sper ca publicarea acestei scrisori să determine autoritățile competente să verifice situația din teren, să identifice responsabilii și să dispună ecologizarea zonei. De asemenea, ar fi utilă o monitorizare mai atentă a locurilor vulnerabile la abandonarea ilegală a deșeurilor.

Respectul față de natură începe cu respectul față de locul în care trăim.

Cu stimă,

Un cititor preocupat de starea mediului