Handbalistele Științei au contabilizat o nouă înfrângere în campionatul Diviziei A. Sâmbătă, băcăuancele au cedat cu 27-25 (13-13) întâlnirea de pe teren propriu cu a doua clasată din Seria A, Neptun Constanța. Gazdele au ținut pasul o bună bucată de meci, însă plusul de valoare al adversarelor, coroborat cu greșelile studentelor au făcut ca Știința să piardă la o diferență de două goluri. Sâmbăta viitoare, în etapa a 20-a, echipa antrenată de Giani Hornea și Costel Oprea va evolua la Plopeni. Știința: Uricaru, Ivanov- Ciobanu (6 goluri), Faig (5), Cășeriu (5),Verșescu (4), Aholtoae (2), Lungu (1), Andrieș (1), Croitoriu (1), Tală, Iștoc. Celelalte rezultate ale etapei a 19-a: ACS Șc. 181 SSP București- CNOT Iași 29-26, Spartac București- Danubius Călărași 19-23, Dinamo București- CSȘ Tulcea 36-27, CSU Târgoviște- Activ Plopeni 24-41, Steaua București- CSM București II 26-26, Gloria Buzău- Știința București 29-22. HCF Piatra Neamț a stat. Clasamentul Seriei A 1. Gloria Buzău 18 18 0 0 613-416 54p.

2. Neptun Constanța 18 15 0 3 573-430 45p.

3. HCF Piatra Neamț 17 13 0 4 487-376 39p.

4. Știința București 17 13 0 4 501-401 39p.

5. CSȘ Tulcea 18 12 0 6 484-466 36p.

6. CSM București II 17 11 1 5 488-448 34p.

7. Dinamo București 18 10 0 8 498-441 30p.

8. Știința Bacău 18 8 0 10 472-510 24p.

9. Steaua București 18 7 2 9 545-545 23p.

10. CNOT Iași 17 6 1 10 458-483 19p.

11. Șc. 181 București 17 4 1 12 461-513 13p.

12. Activ Plopeni 18 4 0 14 517-567 12p.

13. Danubius Călărași 18 4 0 14 451-539 12p.

14. Spartac București 17 2 2 13 342-502 8p.

15. CSU Târgoviște 18 1 1 16 397-650 4p.

