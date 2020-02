O tânără de 24 de ani, din mediul rural, s-a prezentat la Urgențele Spitalului Județean Bacău, în stare foarte gravă, acuzând paralizie atât la mâini, cât și la picioare. Cazul a fost cu atât mai special cu cât femeia era și însărcinată, sarcina sa fiind aproape de termen, în 36 de săptămâni, cu al doilea său copil. În urma examinării medicale și a investigațiilor efectuate, s-a confirmat că este vorba despre o pacientă care dezvoltase o tumoră la nivelul cefei. O tumoră neglijată, formată în timp. Tânăra a recunoscut că nu făcuse niciun fel de vizită medicală, nici la medicul de familie, nici la un medic ginecolog.

Cazul a necesitat consult ginecologic, neurologic și investigații radiologice. S-a lucrat în echipă complexă, intersecții, s-a stabilit diagnosticul, inclusiv patologia tumorii, printr-un RMN în urgență (o investigație iradiantă, de mare fidelitate, o metodă neinvazivă, care nu afectează corpul într-o măsură permanentă și nu are efecte secundare importante), iar femeia a fost transferată, în aceeași zi, cu elicopterul SMURD, la Clinica Universitară de Urgență București. Acolo a beneficiat de intervenții chirugicale de specialitate, în doi timpi – o cezariană, cu salvarea fătului, pe secția de ginecologie, și o operație de extirpare a tumorii, pe secția de neurochiurgie. Orice întârziere ar fi putut să o lase paralizată pe viață, de la gât în jos.

Acum, atât mama, cât și bebelușul ei sunt bine, evoluția post-operatorie a fost pozitivă, deja a revenit la un prim control în Spitalul Județean de Urgență Bacău și este așteaptă să vină la un control și pe neurologie și neurochirurgie.

ATENȚIE !

Este foarte important ca femeia gravidă să urmărească sarcina, să se prezinte permanent la control, înainte să aibă o problemă. Indiferent de unde vine și de ce vârstă are! Asta cu atât mai mult cu cât are prioritate și gratuitate la toate analizele și investigațiile necesare, fiind asigurată în sistemul medical din România prin lege. Acest caz a fost unul fericit, pentru că s-a intervenit imediat, responsabil, cu o echipă de medici profesioniști, care practic au salvat tânăra mamă de la paralizie!

„Pacienta a ajuns la spital cu ambulanța, pentru că nu mai putea să meargă. Practic, a fost adusă pe targă. Era la prima consultație în timpul acestei sarcini, deși vorbim de o sarcină înaintată, de opt luni. Mai ales că este la a doua sarcină, pentru că mai are un copil acasă. Am solicitat un consult neurologic, pentru că simptomatologia pe care o prezenta ridica suspiciunea unei tumori. A fost un caz complex, care s-a rezolvat în echipă, la fel ca multe altele, cu ajutorul colegilor din celelalte specialități medicale. Am considerat în interesul pacientei, fiind vorba despre un caz foarte rar în literatura de specialitate, că este oportună trimiterea sa într-un centru medical universitar. Am obținut în aceeași zi acordul Spitalului Universitar de Urgență București și pacienta a fost transferată tot în aceeași zi.”

Dr. Roxana Calapod, medic primar, șef Secție Obstetrică-Ginecologie I