Asociația Valoare Plus a organizat, sâmbătă, 8 februarie, Gala Anuală a Voluntarilor asociației, ajunsă la a IV-a ediție, găzduită de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. Evenimentul a fost dedicat tuturor celor care au sprijinit asociația prin acțiuni de voluntariat în anul 2019.

Manifestarea a fost prilejul de a oferi diplome de recunoștință pentru meritele celor mai implicați voluntari ai Asociației Valoare Plus, dar și a partenerilor săi, respectiv C.S. Phoenix, Federația Tinerilor din Bacău, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Ziarul Deșteptarea, Club Sportiv Adamas, Asociația Happy Life, Palatul Copiilor, Hobby Club Bacău, Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Di livio, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Bacău, Radio „Vocea Speranței” Bacău, Amy Grace, De Bacău, Asociația Favor, Mesagerul FM, Perla Moldovei, Școala „Mihai Drăgan” Bacău, Pensiunea Ellero, Colegiul Național de Artă „George Apostu” din Bacău, Școala Gimnazială „Alexandru Piru” din Mărgineni, C&C Residence Hotel, Podu’ cu Lanțuri, Hotel Helen, Hotel Dumbrava.

Gala am avut și un invitat special, în persoana lui Adrian Bogdan Iordache, directorul Parcului Industrial Hemeiuș și vicepreședinte al Asociației „Hai să facem!”, care s-a adresat voluntarilor și le-a vorbit despre importanța voluntariatului și cum le poate acesta influența viața.

„Voluntarii Asociației Valoare Plus nu sunt voluntari pentru că au timp, ei sunt voluntari pentru că au inimă! Mulțumim din suflet voluntarilor, pentru că dau valoare proiectelor Valoare Plus și comunității noastre. Privim cu recunoștință spre trecut, dar cu încredere spre viitor. Asociația Valoare Plus își propune să continue proiectele începute, să dezvolte altele noi, să aducă un plus de valoare comunității locale și regiunii din care face parte. Cei mai buni de acum urmează.”

Marian Pădureț,

președintele Asociației Valoare Plus