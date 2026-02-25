Gala Recunoștinței și modestia celor care le datorăm recunoștință

Hotel Fiald a fost gazda îndatoritoare a Galei Recunoștinței, organizată de Asociația pentru Ambulanță Bacău. Din capul locului, trebuie spus că Asociația pentru Ambulanță este altceva decât Serviciul de Ambulanță. Este o fundație care are ca unic scop ajutarea ambulanțierilor și suferinzilor pe care îi salvează cu tot ceea ce au nevoie – desigur, în limita posibilităților.

De-a lungul anilor, Asociația a strâns sume mari de bani, pe care le-a folosit pentru dotarea Serviciului de Ambulanță sau în scopuri caritabile, pentru ajutoarrea de bolnavi, bătrâni fără sprijin sau copii fără familie – cazuri semnalate de ambulanțieri.

De fapt, unii dintre membrii fondatori ai Asociației pentru Ambulanță sunt sau au fost lucrători ai „Salvării”, așa cum o cunoaștem popular. Scopul Galei a fost tocmai acela de a mulțumi donatorilor, partenerilor și voluntarilor care au donat sau au ajutat sub alte forme activitatea Asociației pentru Ambulanță.

Umanismul, ca serviciu

Alina Banu, președinta Asociației pentru Ambulanță, a deschis Gala, recunoscându-se, din capul locului, emoționată. Iar primele cuvinte au fost un rezumat ideal: „Nu ne-am reunit doar pentru a celebra o gală caritabilă, ci pentru a celebra solidaritatea, acea forță tăcută care transformă intenția în intervenție și generozitatea în șansă la viață”.

Umanismul a răzbătut, apoi, din toate luările ulterioare de cuvânt și din filmele confratelui Marius Fundulea și ale fiului său Iannis făcute pentru Asociație – fapt pentru care au primit o diplomă de recunoștință.

Ambulanțierii, zi sau noapte, iarna, toamna, în frig și în ploaie, pe coclauri, la salvat vieți, sub stres, cu decizii luate la secundă, impunându-și să nu cadă momentan sub imperiul unor emoții care te marchează pentru o viață.

Ambulanțierii, împărțindu-și frățește pachetele aduse de-acasă, povestind despre necazurile și bucuriile cu icoanele lor de-acasă. Și de foarte multe ori ajungând în familie pentru o îmbrățișare în grabă și un somn cât mai lung, pentru ca tura următoare să îi prindă odihniți.

În acest tablou de Ambulanță nu apare nicăieri atârnată întrebarea dintre celebru și cam uitat refren: „Viața noastră unde e?”.

Trăim într-o lume grăbită, care vrea și nu-și pune întrebări, în care, chipurile, nu există sacrificiu, pentru că asta intră în salariu. Ei bine, gala a fost pentru acei mulți-puțini care știu să aprecieze umanismul și sacrificiul.

Cu riscul de a fi omis pe cineva…

Gratitudinea celor de la Asociația pentru Ambulanță a fost pentru instituțiile partenere – evident, pentru Serviciul de Ambulanță însuși, în primul rând. Cele două s-au condiționat reciproc. Apoi, Prefectura Bacău, prin însăși, dna. Andreea Negru, care a ținut un discurs mic, încărcat de bun-simț și încheiat cu „sper ca autoritîțile guvernamentale să vă sprijine, iar dacă nu, să nu vă încurce”.

Din partea Spitalului Județean de Urgență, eterna dr. Aurelia Țaga, director medical al instituției. Apoi, managerul Serviciului Județean de Ambulanță, dna. Aura Crețu, care a aminit de întemeierea Asociației în 2019 și de sprijinul primit de atunci și de modul fericit în care s-au completat.

Sponsorilor, cărora li s-a mulțumit din inimă, au fost Dedeman, Metalbac&Farbe, Unicec SRL – ultimul fiind și sponsorul cel mai vechi. De asemenea partenerilor, adică primăriilor din Bacău, Comănești, Dărmănești, Tg. Ocna, Dealu-Morii, apoi – Universitatea „George Bacovia” (prin prof. dr. Andrei Paraschivescu), Școala Postliceală Sanitară Sanity (prin prof. univ. dr. Lăcrămioara Mocanu), după care mulți voluntari, atât cei din cadrul meseriei de ambulanțier, cât și a celor care au sprijinit alte proiecte – precum cel al spectacolului devenit tradiție, ”Vis de Crăciun”.

La final, s-au făcut poze și s-a stat la discuții, lângă o prăjitură și un pahar de suc. Ca între oameni buni. Buni cu adevărat.

Marius Fundulea