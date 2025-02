Gaia Art Cuisine: Doi ani de poveste, gust și suflet în inima Bacăului

Pe 7 martie, Restaurantul Gaia Art Cuisine împlinește doi ani de când îmbogățește peisajul HoReCa din Bacău. Și spunem „îmbogățește” pentru că Gaia nu este doar un restaurant, ci un loc unde gustul autentic, atmosfera caldă și relațiile dintre oameni creează o experiență unică. Un loc unde fiecare client devine parte dintr-o familie, unde mâncarea este pregătită cu suflet, iar fiecare preparat spune o poveste.

În spatele acestui succes stă Georgiana Blănaru, o femeie puternică, cu un vis clar și o ambiție care a învins orice obstacol. Gaia nu s-a născut din întâmplare. A fost construită din ani de muncă, sacrificii, lecții învățate și o dorință profundă de a aduce în Bacău nu doar mâncare bună, ci și o experiență autentică, de suflet.

De la vis la realitate: drumul unei voci puternice în HoReCa

Povestea Georgianei Blănaru începe departe de Bacău, într-un oraș unde visurile se clădesc cu muncă și perseverență: Londra. După ce a absolvit liceul, își dorea să urmeze Academia de Poliție, dar viața avea alte planuri pentru ea. Independența și dorința de a se întreține singură au împins-o spre un nou început, alături de cel care avea să-i devină soț.

La Londra, a trecut prin toate etapele unui business în HoReCa. A început de jos, lucrând în restaurante mexicane, turcești, italiene, fast-food-uri celebre și hoteluri de lux. A fost ospătar, bucătar, a curățat bucătării, a devenit manager, apoi supervisor. A învățat ce înseamnă disciplina, organizarea, respectul dintre angajat și angajator. „Acolo nu prea există varianta asta de șef-angajat. Există o limită, dar se lucrează la un nivel foarte empatic. Era un schimb corect: eu lucrez pentru tine, tu mă plătești, dar când ne așezăm la masă, suntem egali. Mâncăm împreună, ne ajutăm, suntem prieteni”, povestește Georgiana.

Însă, odată ce a devenit mamă, prioritățile s-au schimbat. Londra nu le oferea timpul și echilibrul de care aveau nevoie ca familie. Așa că s-au întors acasă, cu gândul clar de a începe un nou capitol.

Gaia – suflet, gust, prietenie

Începuturile nu au fost ușoare. Primele afaceri, un magazin second-hand și un showroom de detailing auto, s-au închis din cauza pandemiei. Dar în mijlocul acestor provocări, Georgiana a regăsit sensul: să creeze un loc unde oamenii să se simtă ca acasă.

A găsit un spațiu care, deși era în paragină, avea potențial. După luni de muncă, renovări și efort, Gaia a prins viață. Și nu doar că a prins viață, dar a devenit un punct de referință în gastronomia locală. „Gaia s-a demonstrat un proiect de succes pentru că noi gătim exact ca acasă și ne-am bazat foarte mult pe relațiile dintre oameni. Avem relații de prietenie cu toți clienții noștri”, spune Georgiana.

Acest lucru se simte din prima clipă în care pășești în restaurant. Atmosfera este caldă, echipa este unită, iar mâncarea… mâncarea este exact așa cum ți-ai dori să o găsești în casa bunicilor.

Bucătăria Gaia: Tradiție, Prospețime, Calitate

Ce face Gaia atât de specială? În primul rând, gustul de acasă. Ingredientele sunt proaspete, aprovizionarea se face zilnic de la micii producători, iar risipa este redusă la minimum.

Meniul combină preparate tradiționale românești cu influențe mediteraneene. Aici poți savura o ciorbă Rădăuțeană ca la mama acasă, sarmale cu smântână și mămăliguță, pârjoale la cuptor servite cu piure și murături, varză cu cârnați sau carne de porc, fasole cu cârnați, pulpe de pui la ceaun. Iar la desert, Gaia oferă gustul autentic al copilăriei: clătite pufoase, chec de casă, cornuri cu rahat, învârtită cu nucă, cozonac proaspăt sau orez cu lapte.

După o perioadă în care clienții au preferat meniurile zilei, Gaia revine în forță cu preparatele a la carte. Și nu orice preparate! Bucătăria Gaia nu se rezumă doar la influențe italiene sau franțuzești, ci explorează întreaga coastă a Mediteranei: de la bucătăria turcească și grecească, până la cea libaneză și marocană. „Ce trebuie să înțeleagă oamenii este că totul se gătește pe loc. Nu avem nimic pregătit dinainte”, explică Georgiana.

Gaia – mai mult decât un restaurant – un loc de bucurie

În ultimii ani, bucuria a lipsit din viețile oamenilor. La Gaia, s-a simțit acest lucru, iar echipa și-a dorit să aducă înapoi momentele de relaxare, muzica, arta și veselia. Așa s-au născut serile speciale, unde artiști locali au șansa de a se exprima, iar clienții au parte de seri pline de emoție.

„Chiar dacă evenimentele sunt într-un cadru restrâns, mereu au avut succes. De aceea, ne dorim să le reluăm, cel mai probabil sâmbăta”, spune Georgiana.

Cu o capacitate de 70 de locuri la interior, o terasă în aer liber cu 40 de locuri și o terasă acoperită cu 50 de locuri, Gaia devine locul perfect pentru cinele cu prietenii, întâlnirile de suflet și momentele în care vrei să îți amintești ce înseamnă mâncarea bună.

Gaia – un loc unde omenia primează

Într-o industrie unde mulți se plâng de lipsa personalului, Georgiana Blănaru are o viziune diferită. „Nu este adevărat că nu sunt oameni care vor să muncească. Mie îmi pare rău că nu am reușit să îi răsplătesc pe toți așa cum meritau, dar am făcut tot ce am putut. Ce ne-a ajutat foarte tare a fost faptul că am fost uniți și nu ne-a lipsit omenia”, spune ea.

Și poate acesta este secretul Gaia. Nu este doar despre mâncare bună. Este despre oameni, despre relații, despre a face lucrurile cu suflet.

Dacă nu ai fost încă la Gaia, poate e momentul să îți rezervi o masă. Vei descoperi mai mult decât un restaurant—vei descoperi un loc unde fiecare masă este o poveste, unde fiecare farfurie este un omagiu adus gustului autentic, iar fiecare vizită devine o amintire de preț.

Gaia Art Cuisine – Str. Războieni nr. 44, Bacău

0790.030.177

Facebook | Instagram | TikTok

Ne vedem la Gaia!

Florin Ștefănescu