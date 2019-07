Noul antrenor al Aerostarului, Daniel Munteanu, și-a prezentat viziunea, anunțând că dorește să creeze o echipă cu un pronunțat joc de posesie

Întotdeauna există o primă dată. În cazul antrenorului Daniel Munteanu, această „primă dată” se numește Aerostar. Tehnicianul în vârstă de 41 de ani se află la prima sa experiență ca antrenor principal la o echipă de seniori, preluând gruparea băcăuană care a revenit în aceasta vară în Liga a III-a după aventura de un an în eșalonul secund. „Nu am venit aici pentru bani sau pentru a-mi găsi un loc de muncă. Sunt ahtiat după performanță și vreau să fac performanță cu Aerostar”, a declarat pentru „Deșteptarea” noul antrenor al „aviatorilor”.

-Daniel, cum ai primit vestea că ai fost ales de conducerea Aerostarului în calitate de noul antrenor al echipei?

-Cu satisfacție. S-a tot spus că nu am mai antrenat la seniori, însă întotdeauna trebuie să începi de undeva. Am în spate câțiva ani buni cu școala mea de fotbal, care, în ultima perioadă, a derulat un parteneriat cu Voința Oituz, parteneriat ce a generat debutul unor copii foarte talentați în vârstă de numai 15 ani la nivelul eșalonului patru. Venirea la Aerostar este o foarte bună oportunitate.

– Îmi mărturiseai că ai ajuns la concluzia că îți place mai mult să antrenezi decât să joci fotbal.

-Și asta la capătul unei cariere de fotbalist care mi-a adus foarte multe satisfacții. Iubesc să antrenez și cred că am învățat foarte multe de la marea majoritate a antrenorilor pe care i-am avut în calitate de fotbalist.

-Cine și-a pus cel mai mult amprenta?

-Au fost mai mulți. În primul rând, Dan Petrescu, pe care l-am avut la Urziceni și de la care am înțeles că relația jucător-antrenor este una specială dacă există respect și dacă nu amesteci lucrurile. Cu Sorin Cârțu, care m-a antrenat la Oțelul, am bifat singura mea selecție la națională, asta în condițiile în care, deși jucam fundaș central, eram principalul marcator al echipei. Mi-a plăcut mult și să lucrez sub comanda lui Rony Levy, după cum pot spune că am deprins multe lucruri de ordin tactic de la Ionuț Badea, un antrenor foarte bine pregătit.

– Cum vede fotbalul Daniel Munteanu?

– Din punctul meu de vedere, fotbalul este matematică pură, nu-i întâmplare. Exista principii clare, există un flux de joc, iar filosofia mea se bazează pe posesie. Nu sunt adeptul „tare și pe a doua”. Doresc să creez o echipă de posesie la Aerostar și cred că atunci când găsești jucători dornici să facă performanță, în proporție de 80 la sută pleci pe un drum bun.

-Important este să găsești nu doar jucători dornici să facă performanță, ci și capabili de o realizeze. Deocamdată, lotul Aerostarului este în reconstrucție, din efectivul de anul trecut rămânând puțini jucători de bază: Vraciu, Chirilă, Mihalăchioae, Vișinar…

-Oricum, era clar că, după ceea ce s-a întâmplat anul trecut, era nevoie de o schimbare. Dacă ai retrogradat înseamnă că ceva nu a mers și trebuie să corectezi erorile. Puține cluburi oferă condiții precum Aerostarul, ca să nu mai vorbesc de stabilitate financiară. Trebuie să o luăm de la capăt, încercând să creem ceva sănătos. Avem mulți tineri jucători în probe pe care îi vom testa pe durata a două săptămâni si am convingerea că vom configura un lot competitiv.

-Împreună cu conducerea clubului ați luat în calcul și cooptarea unor jucători cu experiență?

-Doar dacă aduc plus-valoare. Așa, doar de dragul de a completa lotul cu fotbaliști așa-zis experimentați, nu are rost.

-Te-ai caracteriza drept un antrenor dur?

-Mă consider un antrenor cu principii, care știe să pună piciorul în prag și care are alte metode de a capta atenția. Nu-i nevoie să strig sau să înjur. La orice antrenament și la orice meci am pretenția de a da sută la sută pentru a ne atinge scopul. Dacă ni-l atingem e ok, dacă nu, corijăm și îmbunătățim astfel încât, în final, să reușim ceea ce ne-am propus. Nu-mi plac jumătățile de măsură. Repet, am venit să fac performanță la Aerostar și, chiar dacă ne așteapată un campionat dificil, am convingerea că vom face o figură frumoasă.

Scurt cv

Daniel George Munteanu s-a născut pe 6 iunie 1978, la Onești. Fundaș central de meserie, a totalizat 155 de meciuri și opt goluri marcate în Liga I, evoluând pentru FC Onești, Foresta Suceava, Farul Constanța, Oțelul Galați, Unirea Urziceni, FC Vaslui și Universitatea Cluj. Are șapte meciuri jucate în cupele europene (Uefa și Intertoto), trecându-și în cont și o experiență de un sezon în străinătate, la gruparea azeră de primă ligă Khazar Lankaran. Ca antrenor, înainte de a fi instalat la cârma Aerostarului, a activat la propria școală de fotbal de la Onești, axată pe copii și juniori.

17 iulie

reprezintă data la care Aerostar va disputa primul amical al verii, adversara fiind, foarte probabil, Csikszereda Miercurea Ciuc

2 august

e ziua în care „aviatorii” vor ajunge la Vatra Dornei, unde vor efectua un stagiu de pregătire centralizată de zece zile

24 august

este data de începere a campionatului Ligii a III-a