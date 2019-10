Seria de Bacău: AS Suporterilor FCM Bacău- AS Filipești 4-1, Aripile Cleja – Siretul Bacău 1-7, AS Negri- Fl. Roșie Sascut 4-0, CS Viitorul Nicolae Bălcescu- Voința Gârleni 1-3, Rapid Bacău- Zorile Faraoani 2-1. Meciul ACS Gauss Bacău- FC Dinamo Bacău a fost amânat.

Clasament: 1) AS Suporterilor FCM Bacău 24p., 2) Voința Gârleni 21p., 3) FC Dinamo 18 p. (un meci mai puțin).

Etapa viitoare (sâmbătă, 19 octombrie, ora 15.00): AS Filipești- AS Negri (se joacă la ora 11.00), Voința Gârleni- ACS Gauss, Fl. Roșie Sascut- Zorile Faraoani, FC Dinamo Bacău- Aripile Cleja, Siretul Bacău- Viitorul Nicolae Balcescu. Duminică, 20 octombrie, ora 11.00: Rapid- AS Suporterilor FCM Bacău.

Seria Valea Trotușului: CSM Moinești- Viitorul Urechești 7-0, Viitorul Curița- AS Căiuți 7-1, UZU Dărmănești- Bradul Mânăstirea Cașin 2-0, Voința Oituz- Vulturul Măgirești 2-0, AS Bârsănești- Gloria Zemeș 2-4, AS Măgura Cașin- CS Dofteana 4-1.

Clasament: 1) Viitorul Curița 24p., 2) Voința Oituz 20p., 3) CSM Moinești 17p. (un meci în minus).

Etapa viitoare (duminică, 20 octombrie, ora 11.00): CS Dofteana- Voința Oituz, Gloria Zemeș- AS Măgura Cașin, Bradul Mânăstirea Cașin- AS Bârsănești, Viitorul Urechești- UZU Darmănești, AS Căiuți- CSM Moinești, Vulturul Măgirești- Viitorul Curița.