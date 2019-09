În acest weekend este programată etapa a treia a Ligii a IV-a la fotbal. Runda are două capete de afiș. Câte unul pentru fiecare serie. Astfel, în Seria de Bacău, se vor înfrunta primele două clasate: AS Filipești și FC Dinamo Bacău, în timp ce în Seria Valea Trotusului, la Zemeș este programată o altă întâlnire între două echipe cu punctaj maxim: Gloria, din localitate contra Căiuțiului. Șirul derby-urilor va continua și runda următoare, pe 14 septembrie fiind programat, pe „Letea”, jocul dintre FC Dinamo Bacău și AS Suporterilor FCM Bacău.

Seria de Bacău

Programul etapei a treia (sâmbătă, 7 septembrie, ora 11.00): AS Filipești- FC Dinamo Bacău, AS Suporterilor FCM Bacău- Siretul Bacău, AS Negri- Voința Gârleni (ora 17.00), Fl. Roșie Sascut- Aripile Cleja (ora 17.00), AS Rapid Bacău- ACS Gauss (duminică, 8 septembrie, ora 11.00), Zorile Faraoani- Viitorul Nicolae Bălcescu (duminică, 8 septembrie, ora 11.00). Clasament: 1) FC Dinamo Bacău 6p. (golaveraj 11-1), 2) AS Filipești 6p. (11-3), 3) AS Suporterilor FCM Bacău 6p. (10-2).

Seria Valea Trotușului

Programul etapei a treia (duminică, 8 septembrie, ora 11.00): UZU Dărmănești – Voința Oituz (se joacă sâmbătă, 7 septembrie, ora 17.00), AS Bârsănești- CSM Moinești, AS Măgura Cașin- Viitorul Curița, CS Dofteana- Vulturul Măgirești, Gloria Zemeș- AS Căiuți, AS Bradul Mânăstirea Cașin- Viitorul Urechești. Clasament: 1) Viitorul Curița 6p. (golaveraj 9-2), 2) Gloria Zemeș 6p. (9-4), 3) AS Căiuți 6p. (7-4).