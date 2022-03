În weekend este programată etapa a 16-a, prima din 2022 și antepenultima din sezonul regulat. Aerostar joacă la Liești, într-un autentic pre-baraj pentru play-off, în timp ce FC Dinamo Bacău și CSM Bacău încearcă să adune puncte care să le ajute în play-out

După mai bine de trei luni de pauză, campionatul de fotbal al Ligii a III-a își reintră în drepturi. La finalul acestei săptămâni este programată etapa a 16-a, prima din 2022 și, totodată, antepenultima din sezonul regulat. Miza rămâne, evident, configurarea play-off-ului, la care vor lua parte primele patru clasate în sezonul regulat și al play-out-ului, ce va reuni echipele de pe pozițiile 5-10. Din cele trei divizionare C băcăuane, doar Aerostar este angrenată în lupta pentru accederea în play-off. Șansele „aviatorilor” depind în măsură covârșitoare de primul lor meci din aest an, cel de sâmbătă, de la Liești, contra gazdelor de la Sporting. Aflată la patru puncte de locul 4, ocupat chiar de Sporting, echipa băcăuană antrenată de Mișu Ionescu este condamnată să câștige „pre-barajul” de la Liești. „Pentru noi, această partidă este ca o finală și suntem conștienți de importanța sa. Ne-am pregătit foarte bine și sperăm să obținem rezultatul dorit la Liești, chiar dacă ne confruntăm cu o serie de probleme de efectiv: Viorică și Vișinar sunt incerți, Tofan indisponibil, în timp ce Gavrilă și Vraciu vin după pauza impusă de accidentări. În orice condiții și formulă de echipă, vom face însă tot ce depinde de noi pentru a lua cele trei puncte. Suntem încrezători și motivați”, a subliniat antrenorul Aerostarului, Mișu Ionescu. Dacă Aerostar trage pentru play-off, celelalte două echipe băcăuane din eșalonul al treilea au ca obiectiv evitarea retrogradării. În Seria 1, FC Dinamo Bacău va începe 2022 de pe locul 9, retrogradabil, cu un meci la Vaslui, contra formației de pe locul 8, Sporting Juniorul, de care o despart două puncte. „E un meci important, dar nu decisiv, mai ales că ierarhia este foarte comprimată: suntem la două puncte de locul opt și la alte patru de play-off. Noi avem moral bun, mai ales după victoria din ultimul amical, 2-1 cu CSM Focșani și vrem să începem anul cu un rezultat pozitiv la Vaslui. Chiar dacă din sezonul regulat mai sunt doar trei etape, campionatul e încă foarte lung, cu 39 de puncte puse în joc pentru echipele din play-out așa că orice este posibil”, a declarat antrenorul „CSMeilor”, Codrim Mindirigiu, care nu va conta sâmbătă, la Vaslui, pe Manta și Antal, ambii suspendați și pe accidentații Cristian Mindirigiu și Alin Mocanu. De pe locul 9, dar în Seria 2, pornește și FC Dinamo Bacău, care are toate șansele ca după runda din weekend să urce pe poziția a opta. Asta în contextul în care dinamoviștii băcăuani antrenați de Andrei Întuneric vor evolua acasă, la Săucești, contra „lanternei roșii”, Sportul Chișcani, în timp ce formația de pe 8, CS Făurei va primi vizita liderei SC Oțelul Galați. „Simt un alt vibe la echipă, unul mult mai bun după această pauză competițională. Au fost și unele schimbări la nivelul lotului. S-a întors Panainte, a venit Padovei- doi jucători care ne pot ajuta să facem mai multe puncte- plus că mizăm pe o serie de juniori împrumutați de la Aerostar, club cu care avem o colaborare foarte bună: Băisan, A. Juncu și Condruț. Lor li se adaugă un alt junior, Mihai Lupu, căruia îi prevăd un viitor frumos dacă se va pregăti cu seriozitate. Înainte de orice, însă, noi trebuie să reluăm campionatul cu o victorie împotriva Chișcanului”, a punctat președintele FC Dinamo Bacău, Remus Pozînărea.

Seria 1

Programul etapei a 16-a (12 martie, ora 15.00): CSM Pașcani- Dante Botoșani (se joacă vineri, 11 martie, ora 15.00), Ceahlăul Piatra Neamț- Știința Miroslava, Șomuz Fălticeni- Foresta Fălticeni, Bucovina Rădăuți- Hușana Huși, Sporing Juniorul Vaslui- CSM Bacău.

Clasament

1 Dante Botoșani 15 10 3 2 21-9 33p.

2 Foresta Suceava 15 10 2 3 26-17 32p.

3 Bucovina Rădăuți 15 7 3 5 18-21 24p.

4 Hușana Huși 15 6 4 5 16-14 21p.

5 Șomuz Fălticeni 15 5 6 4 15-17 21p.

6 Ceahlăul P. Nt. 15 5 5 5 19-12 20p.

7 Știința Miroslava 15 5 5 5 17-16 20p.

8 Sporting Juniorul 15 4 5 6 18-15 17p.

9 CSM Bacău 15 4 3 8 13-22 15p.

10 CSM Pașcani 15 0 2 13 14-33 2p.

Seria 2

Programul etapei a 16-a (12 martie, ora 15.00) : , CSM Râmnicu-Sărat- Viitorul Ianca (se joacă vineri, 11 martie, ora 15.00), FC Dinamo Bacău- Sportul Chișcani, Sporting Liești- Aerostar Bacău, Metalul Buzău- CSM Focșani 2007, CS Făurei- SC Oțelul Galați.

Clasament

1 SC Oțelul Galați 15 12 1 2 50-10 37p.

2 CSM Focșani 15 11 2 2 37-11 35p.

3 Metalul Buzău 15 9 3 3 40-15 30p.

4 Sporting Liești 15 9 1 5 28-18 28p.

5 CSM Rm. Sărat 15 8 3 4 39-20 27p.

6 Aerostar Bacău 15 7 3 5 23-16 24p.

7 Viitorul Ianca 15 5 4 6 24-32 19p.

8 CS Făurei 15 2 2 11 22-51 8p.

9 FC Dinamo Bacău 15 2 1 12 15-41 7p.

10 Sportul Chișcani 15 0 0 15 11-75 0p.