ActualitateBărbat din Valea Seacă, arestat preventiv după ce ar fi incendiat locuința...

Bărbat din Valea Seacă, arestat preventiv după ce ar fi incendiat locuința concubinei

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Un bărbat în vârstă de 46 de ani, din comuna Valea Seacă, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că ar fi incendiat locuința concubinei sale, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Bacău.

Conform anchetatorilor, incidentul s-ar fi produs în data de 12 iunie, când bărbatul ar fi provocat intenționat un incendiu la imobilul în care locuia femeia, în vârstă de 62 de ani. În urma incendiului, locuința a fost distrusă în totalitate.

În urma investigațiilor efectuate, polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Răcăciuni l-au identificat pe principalul suspect și au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, la data de 15 iunie.

Ulterior, bărbatul a fost prezentat în fața instanței de judecată, care a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările continuă într-un dosar penal deschis pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere prin incendiere, urmând ca anchetatorii să stabilească toate împrejurările în care s-a produs fapta.

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