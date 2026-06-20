DSP Bacău: 66 de cazuri de boală diareică acută raportate într-o săptămână. Peste jumătate dintre pacienți au necesitat internare

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Bacău monitorizează, în perioada iunie–octombrie 2026, evoluția bolilor digestive, în cadrul programului național de supraveghere a morbidității prin afecțiuni digestive, care include boala diareică acută (BDA), enterocolitele, dizenteria și alte afecțiuni similare.

Potrivit datelor centralizate de instituție, în intervalul 8–14 iunie au fost diagnosticate în județul Bacău 66 de cazuri de boală diareică acută. Dintre acestea, 31 de cazuri au fost identificate și tratate în cabinetele medicilor de familie, în timp ce 35 de pacienți au necesitat internare în unități medicale.

Reprezentanții DSP atrag atenția că temperaturile ridicate din sezonul cald favorizează apariția și răspândirea afecțiunilor digestive, motiv pentru care recomandă respectarea strictă a măsurilor de igienă și siguranță alimentară.

Printre principalele măsuri de prevenire se numără spălarea mâinilor cu apă și săpun înainte de masă și după utilizarea toaletei, spălarea atentă a fructelor și legumelor înainte de consum, prepararea termică adecvată a alimentelor perisabile și păstrarea acestora în condiții corespunzătoare.

De asemenea, autoritățile sanitare recomandă depozitarea apei în recipiente curate și acoperite, menținerea curățeniei în locuințe și eliminarea corectă a deșeurilor menajere. Totodată, populația este sfătuită să evite consumul de alimente provenite de la comercianți stradali sau din unități care nu dispun de instalații frigorifice funcționale pentru păstrarea produselor alimentare.

DSP Bacău continuă monitorizarea situației epidemiologice la nivelul județului și recomandă prezentarea la medic în cazul apariției simptomelor specifice bolii diareice acute.