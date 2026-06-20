Percheziții în Bacău la o grupare suspectată de furturi din locuințe în Belgia. Un bărbat, arestat în vederea extrădării

Polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și ai Serviciului de Investigații Criminale Bacău, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Structura Centrală, au efectuat trei percheziții domiciliare în județul Bacău, într-un dosar instrumentat de autoritățile judiciare din Belgia.

Acțiunea a avut loc în baza unui Ordin European de Anchetă emis de autoritățile belgiene, într-o cauză ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat și comiterea unor furturi calificate cu consecințe deosebit de grave.

Potrivit anchetatorilor, trei cetățeni români sunt suspectați că ar fi format o grupare de criminalitate organizată care acționa pe teritoriul Belgiei, având ca scop obținerea unor importante sume de bani prin furturi din locuințe.

Investigația a fost declanșată după un furt comis în luna decembrie 2025, când proprietarii unei locuințe din Belgia au reclamat dispariția unor bijuterii, colecții de monede și a unui ceas de valoare.

În cadrul cercetărilor desfășurate de Tribunalul de Primă Instanță din Flandra de Vest, doi dintre suspecți, în vârstă de 37 și 45 de ani, au fost identificați și arestați preventiv pe teritoriul Belgiei.

Anchetatorii au stabilit ulterior că un al treilea membru al grupării, un bărbat de 43 de ani, se afla în România. Pe numele acestuia fusese emis un mandat european de arestare.

În urma perchezițiilor efectuate în județul Bacău, polițiștii au descoperit și ridicat o parte dintre monedele și ceasul reclamate ca fiind furate, precum și alte mijloace de probă relevante pentru anchetă.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel Bacău a dispus, vineri, arestarea provizorie a bărbatului de 43 de ani, în vederea predării către autoritățile judiciare belgiene.

La desfășurarea operațiunii au participat luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău și jandarmi ai Grupării Mobile de Jandarmi Bacău.

Anchetatorii subliniază că persoanele cercetate beneficiază, pe parcursul întregului proces penal, de toate drepturile și garanțiile prevăzute de legislația în vigoare, precum și de prezumția de nevinovăție.