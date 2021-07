De ieri, Giani Florian nu mai este antrenorul divizionarei C CSM Bacău. Tehnicianului i-a expirat contractul pe 30 iunie și, cum nu i-a fost propus un nou acord, nu va mai continua alături de „CSMei”.

„Nimeni nu m-a contactat în privința unei prelungiri de contract, așa că drumurile noastre se separă. Asta este! Mă despart cu regret de CSM Bacău, mai ales că mă atașasem mult de băieți și reușisem să formăm un grup unit ce a crescut mult în plan fotbalistic. De altfel, coeziunea a fost și principalul atu care ne-a permis sezonul trecut să ne clasăm pe locul 7- o adevărată performanță- într-o serie cu Dacia Unirea Brăila, Oțelul Galați, CSM Focșani sau Sporting Liești. Doar se știe foarte bine cu ce condiții precare ne-am confruntat la nivel financiar”, a declarat Giani Florian. Acesta a refuzat să vorbească despre modul în care, în mai multe situații, a acoperit diferite cheltuieli din propriul buzunar. La insistențele reporterului „Deșteptării”, Giani Florian a spus atât:

„Dacă am făcut-o, nu a fost ca să mă apuc acum să vorbesc și să mă împăunez. Mă bucur că am putut ajuta și asta e tot ce contează”. Într-o situație relativ similară este și antrenorul cu portarii de la CSM Bacău, Dan Moței. Cooptat în iarnă, Moței și-a adus un aport semnificativ la progresul portarilor Dogaru și Bartok, însă acum se desparte de „CSMei”:

„Eu nu am semnat un contract cu CSM Bacău. Am avut un gentlemen s agreement în baza căruia am fost asigurat că serviciile mele vor fi recompensate. Ei bine, nu am văzut niciun ban. Mai mult, am cheltuit bani din propriul buzunar. Sincer, nu mă așteptam la un asemenea tratament, mai ales că vorbim de echipa finanțată de Primăria și Consiliul Local Bacău, dar a ajuns să nu mai mire nimic. Poate că de asta și orașul, nu doar fotbalul și sportul din Bacău sunt așa cum sunt”.

De văzut cine îl va înlocui pe Giani Florian la cârma „CSMeilor”, ce jucători vor rămâne la echipă (o bună parte sunt cu valizele făcute) și, în special, dacă divizionara C tutelată de municipalitatea Bacău se va înscrie în viitoarea ediție a Ligii a III-a care va începe pe 28 august. La ce probleme financiare sunt, viitorul nu pare deloc roz.