Astăzi, în prologul etapei a treia, lidera Seriei , Aerostar se deplasează la Târgu-Neamț, în timp ce „lanterna roșie”, CSM Bacău primește vizita Lieștiului

Trei din trei?

Ozana Târgu-Neamț- Aerostar (azi, ora 17.00)

Start fast pentru Aerostar în noul sezon de Liga a III-a: două meciuri, două victorii. Ultimul succes nu a venit însă pe tavă. Dimpotrivă, „aviatorii” au avut de tras serios pentru a se impune cu 1-0 runda trecută acasă, împotriva Șomuzului Fălticeni. Rămasă în nouă jucători după eliminările -corecte- ale lui Tecuțanu și Gorovei, echipa antrenată de Daniel Munteanu a reușit să facă diferența de-abia pe final, grație golului marcat de Nemțanu. „Dacă nu am rata atât, cu siguranță că ne-am face jocurile mai ușoare, iar asta este valabil și pentru ceea ce s-a întâmplat la meciul cu Fălticeniul. În plus, cele două eliminări ne-au îngreunat situația”, a declarat antrenorul Daniel Munteanu, care, pe lângă suspendații Tecuțanu și Gorovei, nu va putea conta azi, la Târgu-Neamț, contra Ozanei, nici pe Artenie, operat de apendicită: „Sper ca înlocuitorii lor să se ridice la nivelul pretențiilor și aspirațiilor noastre”. Unul dintre înlocuitori ar putea fi chiar ultima achiziție a Aerostarului, mijlocașul de bandă Vlad Danale, împrumutat de la prim-divizionara Poli Iași. Chiar dacă în pregătiri Aerostar a făcut instrucție cu Ozana (5-1 într-un amical disputat chiar la Târgu-Neamț), antrenorul băcăuanilor, Daniel Munteanu privește cu circumspecție întâlnirea din uvertura etapei a treia: „Ozana se prezintă cu totul altfel față de ce a fost în vară. Dovadă și rezultatele lor din campionat: victorie cu Focșaniul și egal la Botoșani. Asta nu înseamnă însă că nu vizăm a treia victorie la rând, în condițiile în care obiectivul nostru declarat este promovarea”.

Vor să spargă gheața

CSM Bacău – Sporting Liești (azi, ora 17.00, stadion „Letea”)

Dacă Aerostar a acumulat maximum de puncte în acest debut de campionat, în schimb concitadina CSM nu a reușit să se desprindă încă de la sol. Pentru nou-promovata antrenată de Giani Florian și Gheorghe Penoff impactul cu Liga a III-a s-a dovedit foarte contondent: zero puncte și zero goluri înscrise. „Având o echipă tânără și lipsită de experiență, am acuzat din plin șocul unei ligi superioare. Cu toate acestea, consider că puteam obține mai mult în primele două runde. În etapa inaugurală, contra Fălticeniului am primit un gol pe final, iar săptămâna trecută, la Rădăuți, am făcut un joc mai bun decât la debut, chiar dacă nu am avut forță în ofensivă. Mergând pe linia aceasta, am speranțe că la partida cu Sporting Liești vom reuși, în sfârșit, să spargem gheața”, a opinat antrenorul „CSMeilor”, Giani Florian. Deși are avantajul terenului propriu, CSM Bacău nu va avea un meci ușor cu Lieștiul, echipă care contează pe un nucleu de jucători deja rodat la nivelul eșalonului al treilea. „Este adevărat, ei mizează pe fotbaliști precum Bahnașu sau Adamache, cu state vechi de serviciu la acest nivel. Noi suntem însă condamnați să câștigăm această partidă. O victorie ar fi un bonus pentru noi, mai ales din punct de vedere al moralului”, a subliniat Giani Florian, care nu se confruntă cu probleme de efectiv și care ar putea începe jocul de azi în formula: Câmpeanu- Tofan, Belecciu, Onica, Vl. Mocanu- Nicodim, Juncu, Strat, A. Mocanu- B. Bucur, Preda.

Programul celorlalte jocuri ale rundei (sâmbătă, ora 17.00) ACSM Ceahlăul Piatra Neamț- AFC Botoșani 2, CSM Pașcani- CSM Focșani 2007, ACS Universitatea Dunărea de Jos Galați- Știința Miroslava, Foresta Suceava- ACS Suporter Club Oțelul Galați, ACS Hușana Huși- ACS KSE Târgu-Secuiesc, Șomuz Fălticeni- CSM Bucovina Rădăuți.

Clasamentul Serie I

1 Aerostar Bacău 2 2 0 0 4-1 6p.

2 Oțelul Galați 2 2 0 0 4-1 6p.

3 Bucovina Rădăuți 2 2 0 0 2-0 6p.

4 Foresta Suceava 2 1 1 0 4-1 4p.

5 Ozana Tg. Neamț 2 1 1 0 2-1 4p.

6 Știința Miroslava 2 1 0 1 4-4 3p.

7 Ceahlăul P. Neamț 2 1 0 1 3-3 3p.

8 CSM Focșani 2 1 0 1 2-2 3p.

9 Șomuz Fălticeni 2 1 0 1 1-1 3p.

10 Sporting Liești 2 1 0 1 2-4 3p.

11 KSE Tg. Secuiesc 2 0 2 0 1-1 2p.

12 FC Botoșani 2 2 0 1 1 2-4 1p.

13 Dunărea de Jos 2 0 1 1 0-2 1p.

14 CSM Pașcani 2 0 0 2 3-5 0p.

15 Hușana Huși 2 0 0 2 1-3 0p.

16 CSM Bacău 2 0 0 2 0-2 0p.