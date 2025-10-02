Fotbal/ Liga 3: FC Bacău 2- Aerostar deschide etapa

Vineri, de la ora 15.00, baza sportivă de la Ruși-Ciutea programează derby-ul băcăuan care va asigura uvertura rundei a șaptea din Seria 1

De la un derby la altul. Dacă sâmbăta trecută, Seria 1 a Ligii 3 a programat confruntarea dintre Viitorul Onești și FC Bacău 2, încheiată cu victoria gazdelor cu scorul de 3-0, weekendul acesta avem un nou derby. Nu unul la nivel județean, ci unul citadin. Vineri, 3 octombrie, de la ora 15.00, la Ruși-Ciutea va avea loc confruntarea dintre FC Bacău 2 și Aerostar, care va deschide etapa cu numărul 7 a Seriei 1.

„Satelitul” divizionarei secunde ocupă ultimul loc, însă obiectivul echipei nu ține de clasament, ci focusează nevoia de meciuri oficiale pentru tinerii jucători ai FC-ului. De partea cealaltă, în schimb, avem o echipă cu priză la play-off: Aerostar. Mai mult, gruparea antrenată de Andrei Vatră și Dan Bolfă a urcat pe locul 3 în urma succesului cu 5-3 repurtat vinerea trecută, contra Odorheiului.

Iar un nou succes vineri, la Ruși Ciutea, ar face ca „aviatorii” să rămână sus, în apropierea cuplului de forțe Șoimii Gura Humorului- Cetatea 1932 Suceava. În ceea ce o privește pe cea de-a treia reprezentată a județului la nivel de Liga 3, Viitorul Onești, care înregistrează un parcurs cu un singur eșec în șase meciuri de campionat, se va deplasa sâmbătă la Vaslui. Cum între CSM Vaslui și Viitorul Onești diferența este de un singur punct, o victorie ar permite oaspeților să-și depășească adversara și în clasament, urcând astfel pe loc de play-off. Nu e ușor, dar nici imposibil.

Programul etapei a șaptea/ vineri, 4 octombrie, ora 15.00 : FC Bacău 2- Aerostar Bacău, AFC Odorheiu Secuiesc- CSM Adjud 1946. Sâmbătă, 5 octombrie, ora 15.00 : Știința Miroslava- ACS USV Iași, Bucovina Rădăuți- Șoimii Gura Humorului, CSM Vaslui- Viitorul Onești, Cetatea 1932 Suceava-CS Gheorgheni.

Clasamentul Seriei 1

1 Șoimii Gura Humorului 6 5 0 1 17-2 15p.

2 Cetatea 1932 Suceava 6 4 0 2 18-5 12p.

3 Aerostar Bacău 6 3 2 1 12-10 11p.

4 CSM Vaslui 6 3 1 2 8-6 10p.

5 Viitorul Onești 6 2 3 1 7-4 9p.

6 CS Gheorgheni 6 3 0 3 9-13 9p.

7 AFC Odorheiu Secuiesc 6 2 2 2 13-12 8p.

8 Bucovina Rădăuți 6 2 1 3 7-9 7p.

9 CSM Adjud 1946 6 2 1 3 5-7 7p.

10 Știința Miroslava 6 2 1 3 4-10 7p.

11 ACS USV Iași 6 1 1 4 7-15 4p.

12 FC Bacău 2 6 1 0 5 5-19 3p.