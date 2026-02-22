Fotbal/ Liga 3: Echipa Aerostar Bacău, neînvinsă în amicale

În ultimul test al iernii, „aviatorii” au remizat, 1-1, în compania liderei Seriei 1, Șoimii Gura Humorului. Jocul s-a disputat pe sinteticul Bazei Sportive Buhuși, care va fi și gazda primului meci de campionat de anul acesta, Aerostar- FC Bacău 2, programat vineri, 27 februarie, de la ora 14.00

Divizionara C Aerostar Bacău a pus punct jocurilor de verificare din această iarnă. Iar ultimul amical, disputat sâmbătă, 21 februarie și încheiat la egalitate, 1-1, cu lidera Seriei 1, Șoimii Gura Humorului, a confirmat trendul ascendent al „aviatorilor”.

De altfel, formația antrenată de Andrei Întuneric, Claudiu Filip și Cristi Roca nu a pierdut niciunul din testele susținute în această pauză competițională. Bilanțul? Trei victorii, toate în deplasare (3-2 cu ACS USV Iași, 2-1 cu Știința Miroslava și 1-0 cu KSE Târgu-Secuiesc) și două remize, ambele încheiate cu scorul de 1-1: cea de pe terenul echipei de eșalon Politehnica Iași și cea repurtată sâmbătă, la Buhuși, în compania Șoimilor Gura Humorului.

„Suntem în grafic, așa cum a arătat-o și evoluția echipei în partida cu Șoimii, un adversar care are toate șansele să facă pasul către Liga 2 la finalul sezonului”, a declarat antrenorul Aerostarului, Andrei Întuneric, la finalul testului de sâmbătă. Șoimii Gura Humorului a deschis scorul în minutul 35, ca urmare a autogolului lui Budău, băcăuanii restabilind egalitatea în min. 69, grație lui Roman.

„Aviatorii” au început confruntarea mizând pe următorul „11”: Tancău- Prențu, Antohi, Benchea, Budău- Mazilu, Pruteanu- Dănilă, Băisan, Belciu- Corban. După pauză au mai evoluat: Negrea, Olteanu, Țîmpu, Ciubotaru, Coroi, Oancea, Pantelei, Solomon și Roman. Nu au fost utilizați Ganea, Paveluc și Matei, toți trei fiind menajați din motive de ordin medical.

De notat că în partea secundă, la „aviatori” au jucat doi juniori născuți în 2010, Țîmpu și Ciubotaru și unul care va împlini 17 ani de-abia la finalul lunii martie, Tudor Andrei Solomon. De asemenea, trebuie menționat și debutul în galben-albastru al fundașului stânga Coroi, venit de la Ceahlăul Piatra Neamț.

Amicalul dintre Aerostar și Șoimii Gura Humorului s-a desfășurat pe sinteticul Bazei Sportive Buhuși, care va fi și gazda primei partide de campionat din 2026 a „aviatorilor”: cea cu FC Bacău 2, programată vineri, 27 februarie, de la ora 14.00, în cadrul etapei a 18-a a Ligii 3.

„Având în vedere căderile de zăpadă din ultima perioadă, am decis să menajăm terenul nostru. În acest context am omologat terenul sintetic al bazei de la Buhuși pentru jocul cu FC Bacău 2. Restul partidelor de campionat le vom disputa pe stadionul nostru”, a punctat managerul general al Aerostarului, Remus Pozînărea.