Fotbal/ Liga 3: Aerostar Bacău, victorie la Târgu-Secuiesc

În penultimul amical al iernii, „aviatorii” s-au impus cu 1-0 (0-0), pe terenul vice-liderei Seriei 2, KSE, continuându-și astfel seria rezultatelor pozitive

Divizionara C Aerostar Bacău e la înălțime în meciurile de pregătire din pauza competițională. Sâmbătă, în penultimul test al iernii, „aviatorii” s-au impus cu 1-0 (0-0), pe terenul viceliderei din Seria 2 a Ligii 3, KSE Târgu-Secuiesc.

Rezultatul a fost decis de lovitura de cap a fundașului Marian Prențu, cel care înscrisese și în remiza, 1-1, pe care băcăuanii au înregistrat-o la mijlocul săptămânii în amicalul disputat la Iași, în compania gazdelor de la Politehnica.

În victoria de la Târgu-Secuiesc, antrenorii Aerostarului, Andrei Întuneric, Claudiu Filip și Cristi Roca au mizat pe următorul „11” de start: Negrea- Olteanu, Antohi, Ganea, Paveluc- Ciubotaru, Pruteanu- Oancea, Roman, Dănilă- Solomon. După pauză au intrat: Tancău, Matei, Benchea, Băisan, Belciu, Mazilu, Prențu, Budău și Țîmpu. Ca și în remiza în compania Politehnicii Iași, „aviatorii” nu au putut conta pe Corban și Pantelei, ambii răciți.

Aerostar este neînvinsă în jocurile-test de până acum- toate disputate în deplasare- și soldate cu trei victorii (3-2 cu ACS USV Iași, 2-1 cu Știința Miroslava și 1-0 cu KSE Târgu-Secuiesc) și un egal, amintitul 1-1 din Copou, cu Poli Iași. Weekendul viitor, cu o săptămână înainte de reluarea Ligii 3, trupa lui Andrei Întuneric va susține ultima verificare, întâlnind pe Șoimii Gura Humorului.

Pe 27 februarie, în primul meci de campionat din 2026, Aerostar va primi vizita concitadinei FC Bacău 2. Partida va conta pentru etapa cu numărul 18, una din cele cinci rămase de disputat din sezonul regular. După 17 etape, „aviatorii” ocupă locul 8 în Seria 1, cu 22 de puncte, patru în minus față de locul 4, ultimul care garantează prezența în play-off.