Fotbal/ Liga 2: FC Bacău reia campionatul pe terenul Metalului Buzău

Sâmbătă, 21 februarie, de la ora 11.00, în etapa 18 a sezonului regular, prima programată în 2026, „alb-roșii” vor întâlni în deplasare echipa buzoiană care s-a calificat, pentru al doilea an la rând, în „sferturile” Cupei României

Gata cu așteptarea! După mai bine de două luni de pauză competițională, Liga 2 își reintră în drepturi. Punând pe tapet etapa cu numărul 18, una din cele patru rămase de disputat din sezonul regular al ediției 2025-2026.

Deschisă de confruntarea de joi, 19 februarie, dintre FC Voluntari și Steaua București, și încheiată cu victoria gazdelor cu scorul de 2-0, prima rundă programată în 2026 își va consuma grosul partidelor sâmbătă, 21 februarie, când, cu începere de la ora 11.00, se vor disputa meciurile Metalul Buzău- FC Bacău, Gloria Bistrița- CSM Ceahlăul Piatra Neamț, CSM Slatina- AFC Câmpulung Muscel, CS Afumați- CSC Dumbrăvița, ACSM Politehnica Iași- Olimpia Satu Mare și CSM Reșița- Chindia Târgoviște, iar de la 12.00, CS Dinamo București- Sepsi Sfântu-Gheorghe.

Duminică, 22 februarie se joacă CS Tunari- CSC Șelimbăr (ora 11.00) și FC Bihor Oradea- ASA Târgu-Mureș (12.30), pentru ca epilogul etapei să aibă loc marți, 24 februarie, odată cu întâlnirea Conordia Chiajna- Corvinul Hunedoara, ce va debuta la ora 17.30.

Așadar, FC Bacău reia campionatul la Buzău, acolo unde o va întâlni pe Metalul. De notat că, deși trebuia să aibă loc pe stadionul „Gloria”, jocul se va disputa până la urmă pe arena de casă a Metalului, dotată cu gazon sintetic, în condițiile în care căderile mari de zăpadă au făcut inutilizabilă arena cu teren din iarbă naturală din Crâng.

Metalul Buzău- FC Bacău se anunță drept un meci interesant, între două formații pe val. Clasați pe locul 9 în campionat, buzoienii tocmai au bifat a doua calificare consecutivă în sferturile de finală ale Cupei României, fază în care vor da, pe data de 5 martie, peste vicelidera Superligii, Dinamo București. De partea cealaltă, FC Bacău a avut un final de 2025 foarte bun, care a plasat-o pe poziția a 13-a în Liga 2, destul de departe de zona roșie a clasamentului.

Forcingul din ultimele șase runde disputate în 2025 în sezonul regular, soldate cu patru victorii și două remize a fost validat și de comportamentul excelent pe care „alb-roșii” l-au avut în amicalele iernii.

Astfel, băcăuanii au câștigat toate cele șapte meciuri de verificare din pauza competițională. Și exceptând succesul la limită, 3-2 pe terenul Politehnicii Iași, în toate celelalte jocuri, Aftanache și compania s-au impus la scor: 4-0 cu „satelitul” FC Bacău 2, 5-1 cu Știința Miroslava, 3-0 cu ACS USV Iași, 5-1 cu Ceahlăul Piatra Neamț, 4-0 cu CSM Vaslui și 4-0 cu Cetatea Suceava. O serie care se dorește continuată și sâmbătă, în primul meci de campionat al anului, contra Metalului Buzău.

Pentru partea a doua a sezonului, FC Bacău se prezintă cu următorul lot: Lucian Anton, Maxim Gumenco, Luca Chișăreanu, Edoardo Alloj- portari; Mario Bordea, Marko Juric, Bogdan Forisz, Vlad Cimbru, Abel Coajă, Luca Agapi, Diego Burlacu, Federico Baciu, Ionuț Chirilă, Patrick Petre, Romario Moise, Codrin Oasenegre, Gabriel Cîrstean, Robert Albu, Paul Mitrică, Daniele Luncașu, Andrei Pavel, Robert Ciobanu, Alexandru Aftanache, Andreas Niță, Cassius Ndoci și Luca Baban- jucători de câmp.

Clasament : 1) Corvinul 43p., 2) FC Voluntari 36p (24-12). (22-12),, 3) Sepsi 36p. (golaveraj 25-15), 4) FC Bihor 35p., 5) ASA Târgu-Mureș 33p. (35-18), 6) CSM Reșița 32p., 7) Chindia 30p. (30-15), 8) Steaua 30p. (30-23), 9) Metalul Buzău 29p., 10) Politehnica Iași 25p., 11) Concordia 24p. (25-18), 12) CS Afumați 24p. (25-23), 13) FC Bacău 23p., 14) CSM Slatina 22p., 15) Ceahlăul 18p., 16) CSC Șelimbăr 16p. (24-26), 17) Gloria Bistrița 16p. (21-27), 18) CSC Dumbrăvița 15p., 19) CS Dinamo 12p., 20) Olimpia Satu Mare 10p., 21) AFC Câmpulung 0p., 22) CS Tunari 8p.