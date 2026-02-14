Fotbal/ Liga 2: FC Bacău, 2 x 4-0!

„Alb-roșii” au încheiat seria meciurilor de pregătire cu două victorii la scor identic contra divizionarelor C CSM Vaslui și Cetatea Suceava

Divizionarei secunde FC Bacău i-a mers de minune în amicalele iernii. Șapte meciuri de verificare, tot atâtea victorii. Și, cu o singură excepție, toate la scor.

După 4-0 cu „satelitul” FC Bacău 2, 5-1 cu Știința Miroslava, 3-0 cu ACS USV Iași, 3-2 cu Politehnica Iași și 5-1 cu Ceahlăul Piatra Neamț, „alb-roșii” au pus punct seriei de teste în acest weekend când au trecut de divizionarele C CSM Vaslui și Cetatea Suceava cu același rezultat, 4-0.

Vineri, la Ruși Ciutea, FC Bacău s-a impus în fața vasluienilor prin golurile marcate de Pavel (min.1), Mitrică (60), Forisz (80, din 11m) și Popescu (88), pentru ca sâmbătă, tot pe teren propriu, să se repete contra Cetății grație „dublelor” realizate de Aftanache (min. 26 și 77) și Ciobanu (31 și 44).

Sâmbăta viitoare, în primul meci de campionat din 2026, contând pentru etapa a 18-a a sezonului regular, FC Bacău va întâlni Metalul Buzău, în deplasare. Înaintea confruntării directe programate pe 21 februarie, Metalul Buzău ocupă locul 9, cu 29 de puncte, iar FC Bacău poziția a 13-a, cu 23 puncte.