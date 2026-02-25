Foame de bani la buget: Guvernul taie posturi în administrație și permite executarea indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap grav

Un sfert dintre angajații prefecturilor ar putea fi disponibilizați, iar unele posturi din administrația publică locală vor putea fi transformate în jumătate de normă, potrivit noilor măsuri adoptate de Guvern. Ordonanța mai prevede impozit dublu timp de cinci ani pentru construcțiile fără autorizație, eliminarea caracterului de secret fiscal pentru anumite informații despre contribuabili, dar și sancțiuni mai dure pentru șoferii care nu își achită amenzile. În plus, unele beneficii sociale, inclusiv indemnizația pentru asistentul persoanei cu handicap grav, pot fi executate silit dacă există restanțe la taxele locale.

Guvernul a adoptat marți, prin ordonanță de urgență, ultimul proiect din al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare. Actul normativ aduce modificări în mai multe domenii – de la administrația publică și taxele locale până la reguli privind amenzile, construcțiile sau jocurile de noroc – cu scopul principal de a crește veniturile la bugetele locale și de a reduce unele cheltuieli din sectorul public.

Măsurile vor intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial și vor produce efecte atât pentru angajații din administrația publică, cât și pentru cetățeni.

Reduceri de posturi și schimbări pentru funcționarii publici

Una dintre cele mai importante decizii vizează reorganizarea aparatului administrativ.

Guvernul a stabilit o reducere cu 10% a cheltuielilor de personal la nivelul Guvernului, ministerelor și instituțiilor aflate în subordinea acestora. Reducerea va fi implementată până la finalul anului 2026, iar instituțiile trebuie să adopte măsurile necesare în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2026.

În paralel, sunt introduse modificări privind modul de ocupare și evaluare a funcțiilor publice:

funcțiile de conducere pentru înalți funcționari pot fi ocupate pe mandate limitate , cu posibilitatea de rotație între posturi;

evaluarea funcționarilor publici se va face pe baza unor indicatori de performanță , precum complexitatea lucrărilor sau numărul de sarcini realizate;

este introdusă posibilitatea angajării cu jumătate de normă în unele posturi din administrația locală;

se reduce numărul de consilieri personali ai demnitarilor ;

la nivelul instituțiilor prefectului, numărul maxim de posturi va fi redus cu 25%.

De asemenea, autoritățile locale vor putea organiza mai flexibil structurile de urbanism sau audit intern, fără un format standard stabilit la nivel național.

Impozite mai mari pentru construcțiile fără autorizație

Un set important de modificări vizează taxele locale, în special impozitele pe clădiri.

Pentru construcțiile realizate fără autorizație, impozitul va fi stabilit în funcție de suprafața clădirii, iar proprietarii vor plăti un impozit majorat cu 100% timp de cinci ani, începând cu anul următor constatării neregulii. Excepție fac clădirile construite înainte de 1 august 2001.

În plus:

impozitul se va aplica și pentru clădirile realizate cu autorizație expirată ;

proprietarii sunt obligați să declare toate clădirile , inclusiv cele construite fără autorizație;

dacă o clădire nu este declarată, impozitul poate fi majorat cu 30% la fiecare șase luni de întârziere.

Autoritățile locale vor putea identifica astfel de construcții inclusiv prin imagini satelitare, drone sau alte tehnologii, care vor putea fi folosite ca probe.

Reguli noi pentru impozitul pe mașini

Pentru vehiculele cumpărate, înmatriculate și vândute în același an, impozitul auto va fi datorat o singură dată, la momentul înstrăinării.

Proprietarii vor avea obligația să depună declarația de radiere în termen de 30 de zile de la scoaterea din circulație a vehiculului. Din anul următor radierii, nu se mai datorează impozit pentru acel mijloc de transport.

Acces mai larg la informații fiscale

O altă schimbare importantă vizează regimul informațiilor fiscale.

Date precum identitatea contribuabilului, natura și cuantumul obligațiilor fiscale sau informațiile despre bunuri și venituri nu vor mai fi considerate secret fiscal în anumite situații, pentru a permite transmiterea acestora între instituțiile publice și autoritățile fiscale locale.

În plus, la cumpărarea unei locuințe, teren sau vehicul, cumpărătorii vor trebui să prezinte certificate de atestare fiscală care confirmă plata tuturor taxelor locale.

Schimbări privind amenzile și permisul auto

Actul normativ introduce și reguli noi legate de amenzile contravenționale și permisul de conducere.

Printre principalele prevederi:

perioada de suspendare a permisului poate fi redusă dacă șoferul plătește toate amenzile restante la bugetul local;

șoferii care nu achită amenzile contravenționale în termen de 90 de zile pot pierde dreptul de a conduce până la plata acestora;

cuantumul unor amenzi contravenționale poate fi majorat, în funcție de gravitatea faptei și de autoritatea care aplică sancțiunea.

Schimbări pentru administrațiile locale

Autoritățile locale vor avea și unele responsabilități noi:

toate unitățile administrativ-teritoriale trebuie să se înregistreze în Sistemul Național Electronic de Plată Online în termen de șase luni ;

numărul de polițiști locali va putea fi ajustat în funcție de populația localității;

în mediul rural, localitățile care au sisteme de supraveghere video nu vor mai fi obligate să asigure personal de pază.

În plus, se creează un Fond de regenerare locală, care va face parte din bugetele locale.

Reguli noi pentru jocurile de noroc

Operatorii de jocuri de noroc vor trebui să obțină autorizație anuală de funcționare de la autoritățile locale.

Consiliile locale vor putea:

stabili zonele în care sunt permise aceste activități ;

impune taxe locale pentru autorizația de funcționare.

Executarea silită pentru unele beneficii sociale

Ordonanța introduce și o prevedere controversată: anumite venituri sociale pot fi urmărite silit pentru plata taxelor locale.

Astfel, pot fi executate:

indemnizația asistentului personal al persoanei cu handicap grav ;

venitul minim de incluziune.

Sumele pot fi reținute pentru acoperirea impozitelor și taxelor locale neachitate.

În ansamblu, pachetul de măsuri adoptat de Guvern introduce atât schimbări administrative, cât și reguli fiscale noi care pot afecta direct contribuabilii, proprietarii de locuințe, șoferii și angajații din sectorul public.