Finalizarea primei serii de formare în Pedagogie Digitală la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

În perioada 7 iulie – 2 august 2025 s-a desfășurat formarea primei serii de cadre didactice în cadrul proiectului EduShift: Pedagogie digitală pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar”, proiect derulat de către Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (beneficiar) în parteneriat cu Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău, Casa Corpului Didactic Neamț, Casa Corpului Didactic Vaslui, Casa Corpului Didactic Botoșani şi Casa Corpului Didactic Brașov, în calitate de parteneri.

În această primă etapă au fost implicaţi experţii celor şase parteneri şi 119 formatori, care au organizat şi derulat procesul de formare pentru 2330 formabili – cadre didactice din învăţământul preuniversitar de stat.

Proiectul EduShift, finanţat prin PNRR, vizează formarea competenţelor digitale în rândul cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, în cadrul Reformei 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 8. Program de formare la locul de muncă pentru personalul didactic. Într-un context educaţional tot mai provocator, ca urmarea a transformărilor de natură digitală din societatea noastră, cadrele didactice se confruntă cu o cerință din ce în ce mai mare de a se adapta la aceste transformări și de a dobândi competențe digitale adecvate, în vederea susţinerii unui proces educațional eficient.

Prin derularea acestui proiect, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău facilitează această tranziție digitală prin sprijinul acordat și formarea continuă a profesorilor din mediul preuniversitar pentru ca aceștia să poată valorifica pe deplin potențialul educațional al noilor tehnologii digitale.

Proiectul EduShift şi-a propus livrarea unui program de formare profesională în domeniul Pedagogiei digitale, pentru 10.000 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar de stat. Acest program este asigurat pe 3 niveluri de dificultate (începător, intermediar şi avansat), pentru fiecare dintre nivelurile de învățământ preuniversitar (educație timpurie, primar, gimnazial, liceal și postliceal) și pentru fiecare dintre cele 7 arii curriculare în parte: Limbă și comunicare, Matematică și Științe ale naturii, Om și societate, Arte, Educație Fizică și Sport, Tehnologii – Informatică, Consiliere și Orientare.

O altă serie de formare urmează să se deruleze în perioada septembrie – octombrie 2025, iar în continuarea activităților de formare, proiectul va include activități de mentorat, pentru a susţine şi evalua modul în care competențele digitale dobândite de către cadrele didactice formate sprijină efectiv activitatea la clasă a acestora. Scopul activităţii de mentorat este de a asigura că formarea nu este doar teoretică, ci are o aplicabilitate practică și concretă în contextul educaţional al clasei de elevi.