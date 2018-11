Şcoala Gimnazială „Dr. Alexandru Safran” Bacău a încheiat proiectele Erasmus Plus KA219 „Knowing you, knowing me” și Erasmus Plus KA1 „Profesioniști în educație pentru o școală a viitorului” (declarat de Agenția Națională drept cel mai bun proiect KA1 al României), dar, totodată, a lansat și alte două noi proiecte, respectiv Erasmus Plus KA1 „Competente europene pentru profesori de succes’’ și Erasmus Plus KA 229 „Open a door to digital word: web 2.0 tools”. Momentul a fost marcat printr-o conferință, intitulată sugestiv „Erasmus plus, punct și de la capăt”, care s-a desfășurat în parteneriat cu Centrul de Informare Europe Direct Bacău.

Au fost prezenți reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Bacău (prof.dr. Oana Bărbuț, inspector Limba și Literatura Română, prof. Iulian Vrînceanu, inspector Educație Fizică), din partea Palatului Copiilor (prof.dr. Nela Dumea, director), din partea Sindicatului Liber din Învățământ (prof. George Purcaru, președinte filiala Bacău și prim vice-preşedinte la nivel național), de la Direcția Județeană de Sport și Tineret Bacău (prof. Georgel Cojocaru, director), precum și directori și profesori din școlile băcăuane, alături de un număr mare de părinți și elevi.

Pe parcursul evenimentului, elevii au prezentat momente artistice, dansuri și cântece, iar majoretele au fost cele care au încheiat această manifestare plină de emoție și bucurie.