Film în aer liber pentru băcăuani, în Parcul Catedralei

Primăria Municipiului Bacău îi invită pe locuitorii orașului la o seară de film în aer liber. Duminică, de la ora 19:30, în Parcul Catedralei va fi proiectată animația „Ron o ia razna”, evenimentul fiind cu acces gratuit.

Filmul spune povestea lui Barney, un elev de gimnaziu, și a lui Ron – un dispozitiv digital menit să fie cel mai bun prieten al copiilor. Când Ron începe să dea rateuri amuzante, cei doi pornesc într-o aventură plină de peripeții, descoperind ce înseamnă cu adevărat prietenia într-o lume dominată de tehnologie.

Evenimentul face parte din seria activităților culturale prin care Primăria Bacău încurajează petrecerea timpului liber în comunitate.