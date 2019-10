De mult nu a avut loc în Bacău un asemenea impresionant festival al obiceiurilor, tradiţiilor şi folclorului românesc, de pe întreg spaţiul românesc. Tot ce au văzut băcăuanii, sâmbătă, 26 octombrie, începând cu ora 13.30, a fost extraordinar, o încântare, de la marea paradă a formaţiilor şi grupurilor artistice participante, avându-l în frunte pe Marele Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt (venit de la Vicocu de Sus – Suceava), coborât parcă de pe statuia din faţa Catedralei ortodoxe “Înălţarea Domnului”, până la spectacolul muzical-coregrafic de la Teatrul de Vară “Radu Beligan”, a fost iniţiativa Asociaţiei “Ca la noi”, reunite sub genericul Festivalul de Folclor “Zestrea”, aflat acum, la a ediţia a VI-a. Timp de mai bine de cinci ore, mii de băcăuani au avut ocazia să vadă tot ce are mai de preţ poporul roman: impresionanta şi valoroasa moştenire de frumos, exprimat în port, dans, muzică şi obiceiuri, într-un cuvânt – ZESTREA. Zestrea de la străbunici, bunici şi părinţi. Artizanul acestei mari sărăbători a fost, ca la fiecare ediţie, Camelia Roşu, un neobosit călător şi valorificator a tot ce a găsit în lada cu Zestre, moştenită de la înaintaşi.

De data aceasta, Festivalul de Folclor “Zestrea” a mers şi mai departe, stabilind ca tema principală să fie gândul la înaintaşi, la personalităţile băcăuane care au influenţat tradiţiile locale şi rolul lor în formarea conceptului de viaţă al tinerilor de astăzi.

“Ne-am propus ca la această ediţie a Festivalului «Zestrea» să evidenţiem continuitatea folclorului musical – coregrafic în Ţinutul Bacăului şi în tot spaţiul românesc, ca expresie a moştenirii şi păstrării valorilor incontestabile ale neamului nostru. De asemenea, am omagiat şi am scos în relief contribuţia nemijlocită a unor mari personalităţi băcăuane la păstrarea şi dezvoltarea folclorului, a credinţei ortodoxe strămoşeşti, evocând personalităţile marelui voievod Stefan cel Mare şi Sfânt, a compozitorului George Enescu, poetului Vasile Alecsandri, Părintelui Galeriu, marelui violonist Ion Drăgoi, interpretei Maria Pietraru, atât la Biserica Precista din Bacău, cât şi pe scena festivalului. Am invitat la festival formaţii şi interpreţi din Bacău, judeţele Moldovei, cât şi din Ţinutul Hotinului (Ucraina) sau Chişinău. A fost o mare sărbătoare a tradiţiilor şi obiceiurilor noastre, a folclorului autentic, la care şi-au dat concursul şi mari interpreţi, cum sunt Mihai Trăstariu, Maria Şalaru, George Cojocărescu, Natalia Camelia Proţiuc (Cernăuţi), Vasile Olaru (Chişinău) şi mulţi, mulţi alţii. Mulţumim sponsorilor, mulţumim publicului care a fost alături de noi, pe tot parcursul acestui festival.” Camelia Roşu, preşedinte al Asociaţiei “Ca la noi” Bacău

În faţa Teatrului de vară “Radu Beligan”, Ştefan cel Mare a rostit jurământul celebru, în faţa plăieşilor (veniţi de la Faraoani), a publicului.

Cu o sală plină, a început spectacolul musical-coregrafic, onoarea de a-l deschide a aparţinut Grupului “Boboceii”, condus de artista Maria Şalaru, fiind, la rândul ei, interpreta unor melodii populare, cu un conţinut patriotic şi un mesaj pentru ţară.

“De Asociaţia «Ca la noi» mă leagă o frumoasă prietenie, de la început am colaborat bine, cu toate că nu am participat la nicio ediţie până acum. Admir ceea ce face Camelia Roşu, împreună cu familia ei, ginerele ei, Robert Costrovanu este unul dintre cei mai buni coregrafi. Este un adevărat fenomen cultural apariţia acestor asociaţii, acestor ansambluri şi formaţii folclorice în Bacău şi în judeţ. Faptul că a reuşit să adune atâta lume, atâtea ansambluri din Bacău, Suceava, Botoşani, Ucraina, dar mai ales să organizeze această extraordinară paradă, să umple sala Teatrului de Vară, este meritul ei, meritul celor care iubesc folclorul. Oamenii sunt interesaţi de cultură, de transmiterea acestei zestre a românilor, a moldovenilor în special. Şi mai este un aspect foarte important, ceea ce nu s-a mai întâmplat în Bacău. În program a fost inclus şi omagierea, pomenirea în biserică, a unor personalităţi importante ale culturii noastre, care au marcat de-a lungul anilor cultura, muzica, tradiţiile, dispărute acum. Sunt fericită de-a dreptul că am putut să vin, împreună cu “boboceii” mei. Am interpretat cu ei melodii cu iz patriotic, noi nu trebuie să uităm, ei, copiii, tinerii, trebuie să ştie, să ducă mai departe acest sentiment de dragoste de ţară, faţă de portul popular, faţă de tot ce este românesc, istoria lui, acum, în momente grele pentru ţară. Mereu trebuie să avem grijă, mare grijă, pentru portul popular, care este din ce în ce mai poluat. Avem în Bacău costume popualre foarte frumoase, costume ceangăieşti foarte frumoase, de pe văile Siretului, Bistriţei, Tazlăului şi Trotuşului, pe acele să le purtăm, acele melodii să le cântăm care ne amintesc de sat, de strămoşi, de obiceiurile câmpului, ale satului nostrum. Acesta este rolul unor asemenea festivaluri. Felicitări Asociaţiei «Ca la noi», felicitări Camelia Roşu!” prof. Maria Şalaru, solist de muzică populară

În faţa publicului au evoluat zeci de formaţii, ansambluri de copii, tineri şi maturi, din Bacău, Vicovu de sus – Suceava, Gherăieşti – Neamţ, “Răzeşii Bucovinei” din Horodnicu de Sus – Suceava, “Hurgheşul” din Feredei – Iaşi, “Dor de Horă”, din Cristeşti – Botoşani, din Ucraina, Agăş, Faraoani,

Filipeşti, Comăneşti, Nicolae Bălcescu, Sarata, Taraful “Rapsodia”, din Bacău, au încântat publicul solişti de muzică populară, cum au fost Maria Şalaru, George Cojocorescu, Natalia Camelia Proţiuc (Cernăuţi), Vasile Olaru (Chişinău), Otilia Purcaru, Claudia Tamaş, Diana Sârbu, Oana Creţu şi mulţi alţii.

A urmat apoi recitalul extraordinary al lui Mihai Trăistariu, care are mulţi simpatizanţi în Bacău, fiind aplaudat minute în şir.

Ediţia a VI-a a Festivalului “Zestrea” va rămâne mult timp în amintirea băcăuanilor, air preşedinta Asociaţiei “Ca la noi”, Camelia Roşum a promis că se gândeşte la o revedere cu publicul băcăuan şi în 2020.

Cotidianul DEŞTEPTAREA a fost partener media al festivalului.