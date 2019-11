Festivalul Holistic Therapy Bacău a fost realizat prima dată în mai 2017, din dorința de a crea, în Bacău, un spațiu de întâlnire pentru persoanele interesate de evoluția spirituală, de utilizarea metodelor de vindecare naturală.

Inițiativa a fost încurajată și susținută de oameni care lucrează în domeniul spiritualitații, medicinei naturiste și terapiilor complementare. Amintesc aici câteva nume : Vlad T. Popescu – scriitor, editor, maestru reiki, terapeut; Mihai Albu – psiholog, scriitor, maestru reiki; Dr.Ovidiu Dragoș Argeșanu – maestru reiki,terapeut scriitor; Cosma Mihai Mirel – kinetoterapeut, osteopat și, nu în ultimul rând, de foarte mulți locuitori ai Bacăului ca beneficiari ai evenimentului.

Am știut de la început că nu va fi ușor. Nu m-am gândit că va fi atât de greu. Am avut și momente în care am vrut să renunț. Însă, aici a venit susținerea oamenilor din Bacău, a celor care sunt interesați de vindecarea holistică. Acesta a fost și motivul pentru care am denumit acest eveniment Holistic Therapy. Cu toții am învățat că între trup – minte – corp și spirit există o legatură stransă și că orice vindecare se poate realiza doar dacă abordăm toate aceste planuri.

Și…l-am numit FESTIVAL deoarece îmi doresc să fie sărbătoare. O celebrare a vieții, a sănătății și evoluției!

Prima ediție, s-a desfașurat în perioada 4 – 7 mai 2017. Această primă ediție, înafară de experiență, mi-a adus bucurie și satisfacție. Toate greutățile privind organizarea au dispărut din clipa în care am văzut deschiderea vizitatorilor pe tot parcursul evenimentului. Faptul că oamenii și-au exprimat mulțumirea atât direct cât, mai ales, prin participarea la toate conferințele care au fost susținute pe parcursul celor patru zile. Acest lucru a determinat să merg mai departe și să organizez edițiile următoare din 5 – 8 octombrie 2017; 10 – 13 mai 2018; 15 – 18 noiembrie 2018 ; 23 – 26 mai 2019 și…iată suntem la a VI-a ediție 14 – 17 noiembrie 2019. Evident, au apărut tot felul de provocări. Din motive care nu țin de noi a fost necesar să schimbăm locația de la Central Plaza la Complexul Muzeal IULIAN ANTONESCU și tot din motive care nu țin de noi dar prin deschiderea și amabilitatea conducerii DECEBAL SA avem, începând cu această ediție – Hotel DECEBAL. Deci, ne-am mutat într- o casă nouă, primitoare și, având ăn vedere perioada – călduroasă și un alt fel de Festival. Sper să placă tuturor participanților.

Și, dorim continuitate. Prin continuitate înțeleg să creștem de la ¨mic¨ la mai mult, mai mare si mai bine.

Evenimentul își dorește să celebreze sănătatea, stilul de viață echilibrat, spiritul, corpul fizic. Să fie cadrul în care să învățăm, împreună, cum să ne păstrăm frumoși și sănătoși în toate planurile.

Vom avea cel puțin două zone de mare interes:

1 – Zona expozițiilor cu vânzare de carte, cristale și pietre semiprețioase, feng shui, produse naturiste, alimente bio, produse alimentare raw-vegane, suplimente nutritive, produse de detoxifiere, cosmetice bio – unde expozanții v-au pregătit reduceri semnificative.

2 – Zona de conferințe susținute de invitații noștri – conferențiari – persoane cunoscute de la care am învățat și învățăm în continuare.

3 – Demonstrații, workshop-uri unde vă invităm să vă relaxați și să vă deconectați. Anul acesta, deoarece condițiile ne permit, vom asigura o cameră(birou) pentru consultații private și terapii individuale.

Toți participanții pot participa la o tombolă iar premiile vor fi considerabile.

Pentru ca lucurile să se poată desfășura în condiții confortabile atât pentru dumneavoastră cât și pentru organizator am instituit taxa de vizitare de 10 lei/zi. Știu că unora le displace această decizie însă…Nu vreau să mă justific. Acest eveniment este costisitor și trebuie să aibă acoperire financiară. Nu este o afacere dar…nu-mi permit la acest moment un act de binefacere. Pe măsură ce vom crește cu siguranță vom renunța la taxa de vizitare.

Vă așteptăm, așadar, în zilele de 14, 15, 16 și 17 noiembrie la festival, în Bacău, str. Ioniță Sandu Sturza, nr. 2 la HOTEL DECEBAL, după următorul program: Joi – 14 noiembrie – ora 14.00 – DESCHIDEREA FESTIVALULUI – CONFERINTA DE PRESA – ora 21.30;

Vineri – 15 noiembrie – ora 10.00 – 21.30

Sâmbătă 16 noiembrie – ora 10.00 – 21.30

Duminica – 17 noiembrie– ora 10.00 – 15.00 . La ora 16.00, vom declara închiderea festivalului și vor avea loc extragerile pentru tombolă.

Programul conferințelor va fi definitivat în timp util și postat pe pagina de facebook și sitte-ul festivalului.

De asemenea, vom prezenta și lista cu expozanți.

Urmatoarea ediție va avea loc în luna mai 2020. Festivalul are o prezență bianuală, respectiv mai și noiembrie.

Vă așteptăm!