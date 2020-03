Administrator al farmaciei ELVARUJ din Bacău, cercetător şi posesor al mai multor brevete de invenţii pentru produse farmaceutice şi de cosmetică. Cu o experienţă îndelungată în domeniu, nu a considerat că şi-a terminat misiunea şi continuă să slujească, cu pricepere şi ştiinţă pacienţii fideli, care-i cunosc activitatea şi produsele lui care fac minuni. Prin ceea ce face, după cum ne-a mărturisit, încearcă să acopere golurile lăsate de industria farmaceutică, producând în laboratorul propriu noi şi noi produse. L-am prezentat cititorilor de mai multe ori în ziarul nostru şi, după cum veţi vedea, nu putea lipsi nici în aceste zile deosebit de grele pentru noi toţi, propunând un nou dezinfectant, mult superior celor aflate pe piaţă, care reprezintă doar o parte din preocupările lui în lupta împotriva coronavirusului, care a cuprins întreaga lume şi face numeroase victime.

În condiţiile în care, pe piaţă, se simte o acută lipsă de dezinfectante, prin cunoştinţele acumulate, cu experienţa de-o viaţă din laborator, împreună cu colaboratorii care îi furnizează diferite produse farmaceutice, farmacistul Gheorghe Juravle s-a aprovizionat cu mici cantităţi de alcool etilic şi izopropilic şi a început producerea de dezinfectanţi împotriva coronavirusului, după o formulă aprobată de Ministerul Sănătăţii. Este aceeaşi formulă folosită şi în Germania, doar că farmacistul băcăuan o avea deja în limba germană, înainte de a fi avizată de autorităţile de la noi. Dar să-l lăsăm pe specialist să vorbească.

„Am făcut câteva sute de flacoane, care se duc foarte repede, lumea este panicată. Se ştie, nu am descoperit eu, deficienţa acestei formule este că efectul este «fulgerător», nu durează mult, ea îşi face treaba, ai dat pe mâini, ai omorât viruşii, însă efectul nu durează foarte mult, pentru că alcoolul, la căldura mâinii, se evaporă foarte repede. Câteva zile am folosit formula standard, însă dorinţa noastră a fost să aducem o îmbunătăţire formulei standard, deci, a produsului. Citind multe articole, studii, în unul am găsit o formulare care mi-a plăcut: săpunul este «călcâiul lui Ahile» al virusului COVID-19. Se ştie că «leacul» universal împotriva viruşilor este săpunul, de aici şi recomandarea de a ne spăla des pe mâini. Şi, atunci, de ce să nu folosim săpunul în soluţia pe care o preparăm noi?

M-am gândit la un săpun care este foarte activ, în concentraţie relativ mică, care creează o peliculă pe mână, invizibilă, care nu deranjează, al cărui efect este de durată. În aceste condiţii, dacă virusul vine în contact cu pelicula de săpun este distrus. Săpunul acesta pe care îl folosim noi are o acţiune tensioactivă mare, care sparge celula, membrana este foarte fragilă, sensibilă şi o sparge, o distruge. Efectul acestui săpun introdus în soluţia antiseptică, antivirală, este de durată. El ţine până la o nouă spălare pe mâini. Dacă ar fi un laborator să testeze ceea ce spun, ar putea fi exploatat, cel puţin pe plan naţional s-ar putea produce cantităţi mai mari. Cu ceea ce fac eu, cu posibilităţile mele, nu pot să ajut decât foarte puţini clienţi. Cei interesaţi de produsul nostru, şi mă gândesc că ar putea fi, atunci, mai mulţi oameni ar fi beneficiarii acestei soluţii, din judeţ şi chiar din ţară. Eu l-am propus şi produs, însă nu am intenţie de a-l proteja. Aş dori doar să fie testat şi aplicat la nivel naţional.”

Viruşii vor fi foarte „deranjaţi” de noul produs

– Ce fel de săpun este?

– Este un săpun mai special, care se foloseşte şi în pasta de dinţi, nu are toxicitate, poate fi dat şi pe faţă. Soluţiile care se fac acum, cu o concentraţie mare de alcool, nu pot fi folosite pe faţă, pentru că irită. În farmacie la noi avem, de mulţi ani, o loţiune antiseptică fără alcool, care conţine acest săpun, doamnele o folosesc şi pentru demachiere, este foarte eficientă, în concentraţie foarte mică, şi de aceea mă gândesc că viruşii aceştia ar fi foarte deranjaţi de săpunul acesta.

– Cu cât se prelungeşte efectul, folosind această nouă formulă?

– Nu vreau să fac previziuni, să afirm o durată, un timp, care nu sunt verificate. Sunt convins că atât timp cât rămâne pe mână, nu se spală, nu se şterge, ea rămâne activă. Şi această soluţie se evaporă, însă repartizează pelicula de săpun pe toată suprafaţa şi atunci, întreaga mână sau suprafaţă sunt acoperite cu această peliculă. Săpunul nu se evaporă, el rămâne, doar alcoolul se evaporă. Mai sunt şi alţi excipienţi, se pune puţină glicerină, apă oxigenată, astfel se păstrează o anumită umiditate pilelii, care este benefică şi chiar confortabilă. Această combinaţie creează, repet, un efect de lungă durată. Cei interesaţi pot măsura efectul acestei soluţii tensioactive pe diferite suprafeţe, acolo unde virusul rezistă, persistă chiar mai multe zile. Se va vedea că efectul este de durată, dezinfecţia este mult mai bună.

„Ca farmacist militar, m-am gândit că pot veni în sprijinul luptei împotriva COVID-19″

– Aţi făcut vreun demers pentru a face cunoscută această soluţie şi efectele ei?

– Eu nu am făcut niciun demers, nu socotesc că aceasta este o mare invenţie, eu spun lucrurile acestea pentru a le face cunoscute, dacă cineva este interesat să se folosească de ele, nici formula, nici săpunul nu sunt secrete, nici concentraţia pe care o folosesc nu este un secret, eu vreau doar să popularizez, să le fac cunoscute că există, iar dacă se dovedeşte că este real ce spun eu, ce am făcut, este spre binele nostru, al tuturor. Eu oricând pot să dau explicaţii, pot să ajut să se pună în practică. Mai fac încă o dată precizarea: pe rădăcina formulei avizată de Ministerul Sănătăţii, eu am introdus această substanţă, ea nu modifică cu nimic vechea formulă, iar dacă o modifică, o face în bine, nu încurcă, ci adaugă. Toate celelalte substanţe sunt în raportul aprobat de Minister. Ca farmacist militar, cu o experienţă de mulţi ani în laborator, m-am gândit că pot să vin în sprijinul activităţii de prevenire şi combatere a îmbolnăvirii cu coronavirus.

Este adevărat că mai sunt multe necunoscute în elucidarea şi înţelegerea naturii şi efectelor, dar mai ales a contracarării efectelor în ceea ce priveşte coronavirusul. Important şi esenţial este să respectăm tot ceea ce ne spun specialiştii din întreaga lume şi, evident, cei din ţara noastră, deoarece avem medici, farmacişti, cercetători foarte buni, care s-au pus în slujba sănătăţii şi tratării oamenilor, acesta fiind crezul vieţii lor.