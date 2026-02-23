Fără apă de peste 40 zile în satul Prăjești – autoritățile pasează responsabilitatea

Vă scriu cu speranța că ne puteți ajuta să fim auziți.

În satul Prăjești, comuna Măgirești, județul Bacău, o stradă întreagă nu are apă potabilă din 10 ianuarie 2026. Au trecut peste 40 de zile în care oamenii cară apă pentru nevoile de bază, pentru igienă și pentru animale.

Este greu de înțeles cum într-o localitate racordată la rețea publică, în anul 2026, o stradă poate rămâne fără apă atât de mult timp fără intervenție.

Am sesizat primăria, care ne-a comunicat că nu este responsabilitatea sa directă, și compania de apă, care a promis telefonic că va trimite o echipă, însă până în prezent nu a venit nimeni să verifice situația.

În zonă sunt familii, gospodării și animale, iar lipsa apei afectează grav condițiile minime de trai și igienă.

Vă rugăm să verificați această situație și să ne sprijiniți prin mediatizarea ei. Poate doar prin implicarea presei autoritățile vor trata problema cu seriozitate.

AZ

