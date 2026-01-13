Extinderea rețelelor de gaze continuă în județul Bacău. Peste 2.000 de familii din Comănești vor fi racordate

Extinderea și modernizarea rețelelor de transport și distribuție a gazelor naturale în județul Bacău continuă și în acest an, atât în mediul urban, cât și în cel rural. Unul dintre cele mai importante proiecte aflate în derulare vizează orașul Comănești, unde peste 2.000 de familii vor fi racordate la rețeaua națională de gaze naturale.

Investiția este realizată prin Programul Național de Investiții, are o valoare de aproape 10 milioane de euro și se află deja într-un stadiu avansat de implementare. Autoritățile locale susțin că proiectul va contribui semnificativ la creșterea confortului și a calității vieții pentru locuitorii orașului.

Primarul orașului Comănești, Viorel Miron, a declarat că proiectul presupune racordarea gospodăriilor la o rețea inteligentă de distribuție a gazelor, fără costuri pentru branșamentele individuale.

„Este vorba de racordarea a peste 2.000 de familii la rețeaua inteligentă de distribuție a gazelor. Prin implementarea acestui proiect se asigură branșamentele fiecărei gospodării gratuit, urmând ca fiecare familie să realizeze, ulterior, doar instalația din interiorul curții”, a precizat edilul.

La nivel național, astfel de investiții sunt susținute printr-un cadru legislativ adoptat recent. Guvernul a aprobat, în 2025, o ordonanță de urgență care reglementează extinderea și modernizarea rețelelor de gaze naturale în 11 județe, cu o finanțare totală ce depășește un miliard de lei.

Autoritățile estimează că proiectele aflate în derulare vor reduce costurile de încălzire pentru populație, vor sprijini dezvoltarea economică locală și vor îmbunătăți condițiile de trai în comunitățile vizate.