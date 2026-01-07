Expoziție | Rezidența Tescani 2025 la Galeria Romană

Galeria Romană are plăcerea de a invita publicul și presa la vernisajul expoziției „Rezidența Tescani 2025”, care va avea loc luni, 12 ianuarie 2026, ora 19:00, în spațiul galeriei din Bd. Lascăr Catargiu nr. 1, sector 1, București.

O agapă spirituală a artelor plastice

Desfășurată în perioada 1–8 august 2025, Rezidența Tescani a reunit, și în acest an, o comunitate selectă de artiști contemporani, transformând domeniul într-un veritabil incubator de idei și expresii vizuale. Depășind conceptul tradițional de tabără artistică, rezidența a creat un spațiu de dialog fertil între pictură, sculptură, grafică și artă multimedia.

Moștenirea culturală a Tescaniului este una profundă. Timp de peste o jumătate de secol, domeniul — inițial dedicat muzicii — a devenit, printr-o alchimie creativă constantă, un epicentru al culturii românești, unde culorile, formele și sunetele se întâlnesc într-un spirit de continuitate și înnoire. Aleile umbrite de plopi, parcă șoptind ecouri din Poema Română, au fost dintotdeauna un loc de întâlnire pentru suflet. Expoziția de la Galeria Romană aduce în fața publicului bucureștean rezultatul acestui proces efervescent, profund inspirat de spiritul locului.

În acest context simbolic, expoziția este „întovărășită” de cuvintele lui Andrei Pleșu:

„Vom fi măsurați cu măsura aspirației noastre, și nu cu aceea a realizării ei. Dacă n-ar fi așa, nimeni dintre noi nu s-ar mântui.”

Artiști expozanți

Pe simezele Galeriei Romană vor putea fi admirate lucrări semnate de:

Ana Maria Ceară, Anca Mihăilă, Bianca Rotaru, Cornelia Săvescu, Diana Brăescu, Dinu Săvescu, Dionis Pușcuță, Dumitru Macovei, Elena Lupașcu, Florin Șuțu, Florentin Sîrbu, George Hristea, Gheorghe Lungu, Ilie Boca, Leila Rus Pârvan, Luminița Radu, Marcel Lupșe, Marilena Murariu, Mihai Sârbulescu, Mircea Hristescu, Ovidiu Ionescu, Ovidiu Ungureanu, Petru Lucaci, Sorin Otînjac, Tudor Haschke Marinescu, Valentin Scărlătescu, Valeriu Șușnea, Valentina Druțu, Vladinsky, Teodor Zaica, Dragoș Turda, Ion Văsâi, Marin Mihai Horea, Elena Brebenel și Ștefan Pelmuș.

Proiectul s-a bucurat de expertiza criticului de artă Maria Bilașevschi și a eseistului Marius Manta.

Lansare de carte-album

Expoziția va fi deschisă publicului până la 7 februarie 2026. Ziua de finissage va fi marcată de un eveniment editorial special: lansarea cărții-album „La Tescani. Lumina din umbra cuvintelor”, semnată de Marius Manta și Ovidiu Ungureanu, apărută la Editura Babel, sâmbătă, 7 februarie 2026, ora 13:00. Volumul reprezintă o mărturie vizuală și eseistică aparte, fiind ilustrat cu fotografie Polaroid.

Galeria Romană invită publicul să pășească dincolo de pragul său pentru a regăsi, în inima Bucureștiului, lumina unică a Tescaniului și pentru a participa la o autentică agapă a spiritului și a culorii.