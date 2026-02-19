Expoziția de pictură „Timp liber”, semnată de Romeo Coroi, la Hub Orizont

O nouă expoziție de artă plastică va fi deschisă publicului băcăuan pe 26 februarie 2026, de la ora 16:00, la Hub Orizont (fostul cinematograf), situat pe strada Cornișa Bistriței nr. 37.

Intitulată „Timp liber”, expoziția poartă semnătura artistului amator Romeo Coroi și marchează prima sa expoziție personală, după participări sporadice la evenimente de grup. Publicul va putea admira un număr de 35 de lucrări, realizate într-o tehnică aparte, „în cuțit”.

Romeo Coroi este absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri”, promoția 1963, iar prin această expoziție își aduce contribuția la viața culturală a comunității, reprezentând generația sa prin intermediul artei plastice.

Evenimentul este prezentat ca o invitație adresată iubitorilor de frumos de a întâmpina primăvara prin culoare și sensibilitate artistică. Vernisajul va avea loc în prezența autorului și a invitaților săi.

Expoziția va putea fi vizitată la Hub Orizont, începând cu data deschiderii.