Explozie urmată de incendiu la Letea Veche: patru persoane rănite

În această după-amiază, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacău a intervenit în urma unei explozii a unei butelii, urmată de incendiu, produsă la o locuință din comuna Letea Veche, sat Letea Veche.

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău, echipaje DelGaz Grid și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență. Pentru acordarea îngrijirilor medicale, au fost direcționate două ambulanțe SAJ Bacău și un echipaj SMURD.

Potrivit primelor informații, patru persoane – un minor și trei adulți – au suferit răni în urma deflagrației. Incendiul a distrus bunurile dintr-o cameră și a afectat aproximativ 20 de metri pătrați din acoperișul locuinței.

Flăcările au fost lichidate, însă misiunea este în desfășurare. Echipajele continuă acțiunile pentru asigurarea zonei și stabilirea cauzei exacte a producerii evenimentului.