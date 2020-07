Centrul de Cultură „George Apostu” a reabilitat seducător virtuțile excelenței, pornind, parcă, de la zisa lui Eliade – „Dintr-un popor nu rămâne nimic, decât cultura” – și de la știutul gând eminescian: ,,Ca să-ţi dai seama de nivelul culturii generale a unei naţii, trebuie să vezi ce idoli are”. Astăzi, accentul de suflet al excelenței acestei instituții este trimis (și) pe declarația de dragoste întru idolul Ștefan cel Mare și drumurile moldave către sfințenie.

Peste 20 de artiști plastici din România și Republica Moldova ne oferă, tot astăzi, în sala Muzeului de Artă Contemporană a Centrului, evenimentul internațional de excepție: „Saloanele Moldovei – Expoziția aniversară – Premiile Centrului de Cultură «George Apostu» 1990-2020”. „Cum tratează istoria Muzeul de Istorie?” „Poet caut muză”și armoniile propuse de Cvartetul Avantgarde vor lecui alte vânătăi ale sufletului nostru asediat de stihiile ființării.

Prof. univ. dr. Petru Bejan, filosof, eseist și critic de artă, istoricul și criticul literar Constantin Călin, dr. Virgil Ștefan Nițulescu (director general al Muzeului Național al Tăranului Român) și Alin Sebastian Popa, doctor în științe istorice, ne vor dărui, în Grădina cu statui, un regal spiritual de excepție care, presimt, ne va aminti de credința lui André Malraux: „Cultura este suma tuturor formelor de artă, de iubire şi de gândire, care, pe parcursul secolelor, l-au ajutat pe om să fie tot mai puţin înrobit”.

„Artă, Cultură, Tradiție – Călătorii spre eternitate”… Sub auspiciile acestui minunat motto sărbătorește Centrul de Cultură „George Apostu” cei 30 de ani în care, sub bagheta acestui vrăjitor al frumuseților și virtuților spiritului, Geo Popa, a așezat elevat în solul istoriei culturii noastre naționale semințe care au rodit/ rodesc mereu sub magia unei interogații cu răspuns tulburător, care ne va cuceri și astăzi: „Ce vrea cultura? Să înţeleagă infinitul”. (Umberto Eco) Și tot astăzi vom înțelege, încă o dată, că excelența are un nume: Centrul de Cultură ,,George Apostu”.