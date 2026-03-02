Eroi între ture: doi jandarmi băcăuani salvează un șofer pe DN11

Doi jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău au intervenit în această dimineață pentru a salva un șofer implicat într-un accident rutier produs pe DN11, în zona comunei Bârsănești.

Potrivit informațiilor furnizate de jandarmerie, plutonier adjutant șef Florea Ștefan, șeful Postului de Jandarmi Montan Slănic Moldova, și plutonier adjutant Cociaș Marius, șeful Postului de Jandarmi Balneoclimateric din Târgu Ocna, se întorceau de la activități specifice când au observat cum autoturismul care circula în fața lor a pierdut controlul direcției, a părăsit partea carosabilă și a acroșat un gard de pe marginea drumului.

Cei doi jandarmi au oprit imediat, au asigurat zona și au intervenit pentru acordarea primului ajutor. Șoferul era confuz și prezenta lovituri la nivelul capului. Militarii au apelat Serviciul Unic pentru Apeluri de Urgență 112 și au rămas alături de victimă până la sosirea echipajelor medicale.

Persoana rănită a fost transportată ulterior la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Municipal Onești pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Intervenția rapidă a celor doi jandarmi se înscrie într-un lung șir de acțiuni similare. Plutonier adjutant șef Florea Ștefan conduce Postul de Jandarmi Montan Slănic Moldova de peste zece ani și activează în Jandarmeria Română de mai bine de două decenii, perioadă în care a intervenit de numeroase ori pentru salvarea persoanelor aflate în dificultate. De asemenea, plutonier adjutant Cociaș Marius conduce Postul de Jandarmi Balneoclimateric Târgu Ocna de cinci ani și are 18 ani de activitate în structurile jandarmeriei; în luna ianuarie a acestui an a salvat un bărbat de 68 de ani găsit căzut în zăpadă.

Reprezentanții instituției subliniază că pregătirea continuă, calmul și responsabilitatea cu care își desfășoară misiunile au făcut ca reacția lor promptă să fie decisivă și în acest caz.

Intervenția demonstrează încă o dată că, dincolo de misiunile curente de ordine publică, jandarmii sunt adesea printre primii care oferă ajutor în situații critice.