Era, într-adevăr, nevoie?

Sunt un cititor din Bacău și am urmărit cu interes știrea despre o primărie din județ care ar fi cheltuit aproape 50.000 de euro pentru o stație de autobuz dotată cu televizor, panouri electrice și sistem de încălzire. Dincolo de aparența modernizării, suma mi se pare, sincer, greu de justificat pentru o localitate rurală. Vorbim totuși despre o investiție considerabilă, raportată la nevoile reale ale unei comunități mici.

Cu acești bani, cred că s-ar fi putut construi o casă pentru o familie nevoiașă sau s-ar fi putut moderniza o școală care poate are încă toaleta în curte ori geamuri vechi prin care intră frigul. În mediul rural, prioritățile sunt, de cele mai multe ori, altele: infrastructură de bază, educație, servicii medicale. O stație ultramodernă pare mai degrabă un element de imagine decât o urgență comunitară.

Mă întreb, de asemenea, care este eficiența unei asemenea investiții. Într-o comună în care, probabil, numărul navetiștilor este redus – poate 10 sau 15 persoane zilnic – cât de justificată este o cheltuială de acest nivel? Desigur, fiecare cetățean are dreptul să fie tratat corect și să beneficieze de condiții decente, însă administrația publică ar trebui să pună în balanță costurile și beneficiile. Iar aici, la prima vedere, balanța pare înclinată spre minus.

Ni se spune că sunt fonduri din PNRR și că, dacă nu sunt cheltuite pentru un anumit tip de proiect, se pierd. Totuși, rămâne întrebarea esențială: ce câștigă concret comunitatea locală din această investiție? Modernizarea de dragul modernizării nu ține loc de dezvoltare reală, iar tehnologia nu compensează lipsa altor investiții mult mai necesare.

Cred că transparența și o explicație clară din partea autorităților ar fi binevenite. Oamenii nu contestă progresul, dar vor să înțeleagă logica din spatele deciziilor și să știe că fiecare euro cheltuit aduce un beneficiu real și proporțional pentru comunitate.

Cu respect,

Un cititor din Bacău

