ELEVII DE LA COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” BACĂU, PARTICIPĂ LA PROIECTUL EDUCAȚIONAL „AI AND US: O ALIANȚĂ INTELIGENTĂ ÎN EDUCAȚIA EUROPEANĂ”

Proiectul internațional „AI and Us: An Intelligent Alliance (AIAN)”, găzduit de Platforma European School Education Platform (eTwinSpace), reprezintă o inițiativă inovatoare, care aduce inteligența artificială mai aproape de elevi și profesori.

În acest demers sunt implicate mai multe unități de învățământ din România și Turcia, printre care se numără și Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău, reprezentat de prof. Daniela Anghel și de prof. Gabriel Stan, care, împreună, coordonează elevi din clasa a IX-a L.

Proiectul este structurat cu scopul de a îmbina tehnologia de ultimă oră, cu valorile educaționale fundamentale, tradiționale, fiind organizat în mai multe secțiuni distincte, precum:

Cunoaștere și colaborare

În acestă secțiune cadrele didactice planifică fazele proiectului. Apoi, urmează etapa de intercunoaștere, „Getting to Know Each Other”. Aici, echipele școlare își prezintă membrii și creează profiluri personale, utilizând instrumente creative precum „Canva”, pentru a vizualiza această „alianță inteligentă”.

Siguranță și etică digitală

Această secțiune specială este dedicată responsabilității în mediul online. Elevii învață, nu doar să utilizeze IA, ci să o facă respectând eticheta digitală (netiquette) și proprietatea intelectuală — elemente esențiale în era informației instantanee.

Printre resursele utile puse la dispoziție de profesorii coordonatori, se numără și informații de pe platforme recunoscute, precum „Ora de net”.

Interactivitate și explorare

Secvența cea mai dinamică a proiectului, intitulată „Continentul cunoașterii: Edu-AI 2026”, constă în realizarea unei hărți interactive, utilizând instrumental digital „Padlet”. Aceasta cuprinde opt puncte cheie, unde, cu ajutorul inteligenței artificiale, elevii explorează domenii de studiu, precum: istoria, matematica, geografia, muzica, știința și tehnologia, limbi moderne, etc.

Proiectul AIAN demonstrează că integrarea inteligenței artificiale în activități multidisciplinare stimulează gândirea critică și creativitatea, constituind un punct de plecare pentru un viitor proiect Erasmus+.

Prin această inițiativă, Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău continuă să fie un reper de excelență, pregătindu-și elevii pentru a deveni cetățeni europeni informați, responsabili și creative. Tehnologia nu este doar un instrument, ci un partener veritabil, care pregătește tinerii din „Generația Alfa”, pentru succesul într-o societate digitalizată.