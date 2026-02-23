Elevii Colegiului de Arte „George Apostu” Bacău, premiați la Concursul Internațional „Carl Czerny” de la Piatra Neamț

Elevii Colegiului Național de Arte „George Apostu” din Bacău au obținut rezultate remarcabile la cea de-a XXXV-a ediție a Concursului Internațional de Interpretare Pianistică, Chitară Clasică și Teoria Muzicii „Carl Czerny”, desfășurat la Piatra Neamț în perioada 19–21 februarie 2026.

La secțiunea Teoria muzicii, competiție cu participare internațională, cei 15 elevi ai colegiului băcăuan, din clasele a II-a până la a X-a, au demonstrat un nivel ridicat de pregătire, fiind recompensați cu premii pentru toate participările.

Elevii au fost coordonați de profesoarele Irina Negrea, Elisabeta Boamba, Dana Nicoleta Ciocan și Mihaela Burlacu, iar rezultatele obținute confirmă tradiția de excelență a instituției de învățământ artistic din Bacău.

În urma evaluării juriului, elevii Colegiului Național de Arte „George Apostu” au obținut:

8 Premii I ,

3 Premii II ,

4 Premii III.

Rezultatele reflectă atât talentul și seriozitatea elevilor, cât și profesionalismul cadrelor didactice care i-au pregătit pentru competiție. Participarea și performanțele obținute consolidează reputația colegiului în rândul instituțiilor de profil și confirmă nivelul ridicat al educației muzicale oferite aici.

Reprezentanții colegiului au transmis felicitări elevilor și profesorilor coordonatori pentru munca depusă și au exprimat speranța că aceste rezultate vor fi urmate de noi performanțe în competițiile viitoare.