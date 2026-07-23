Electrificarea căii ferate Bacău – Piatra Neamț – Bicaz: CFR Infrastructură a semnat contractul pentru studiul de fezabilitate

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, prin Sucursala Regională C.F. Iași, a semnat contractele pentru elaborarea studiilor de fezabilitate necesare electrificării liniilor feroviare Bacău – Piatra Neamț – Bicaz și Verești – Leorda – Botoșani, un pas esențial pentru modernizarea infrastructurii feroviare din regiunea Moldovei.

Potrivit unui comunicat al SRCF Iași, studiul de fezabilitate pentru electrificarea magistralei M507 Bacău – Piatra Neamț – Bicaz a fost atribuit societății SC CONSIS PROIECT SRL, pentru suma de 15,75 milioane de lei. Pentru linia M509 Verești – Leorda – Botoșani, contractul are o valoare de 10,9 milioane de lei, fiind atribuit aceluiași proiectant.

Contractele au o durată totală estimată de 28 de luni, dintre care 15 luni sunt destinate elaborării documentației tehnice și aprobării acesteia, iar 13 luni sunt rezervate procedurilor de expropriere.

Conform CFR Infrastructură, proiectantul va elabora studiul de fezabilitate, va analiza mai multe scenarii tehnico-economice, va pregăti documentația pentru exproprieri și pentru viitoarele licitații de proiectare și execuție, precum și documentația necesară obținerii finanțării prin Fondul de Modernizare, în cadrul Programului Transport 2021–2027.

Electrificarea liniei Bacău – Piatra Neamț – Bicaz este considerată una dintre investițiile importante pentru dezvoltarea transportului feroviar în estul țării. Potrivit administratorului infrastructurii feroviare, proiectul va contribui la creșterea vitezei de circulație a trenurilor, reducerea timpilor de călătorie și a costurilor de exploatare, precum și la diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră prin înlocuirea tracțiunii diesel cu cea electrică.

Printre beneficiile estimate se numără și creșterea capacității de transport, utilizarea trenurilor electrice noi achiziționate din fonduri europene, îmbunătățirea siguranței circulației și realizarea unor conexiuni mai rapide cu celelalte magistrale feroviare din regiune.

Investițiile vor fi implementate în județele Bacău, Neamț, Suceava și Botoșani, iar, potrivit CFR Infrastructură, vor contribui la extinderea gradului de electrificare a rețelei feroviare din Moldova și la creșterea competitivității transportului pe calea ferată în raport cu transportul rutier.