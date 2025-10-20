EduShift lansează ultima campanie națională de înscriere a școlilor în programul de formare în pedagogie digitală

Proiectul PNRR EduShift: Pedagogie digitală pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar anunță lansarea ultimei campanii naționale de înscriere a școlilor, pentru a oferi profesorilor oportunitatea de a participa gratuit la cel mai amplu program de formare și mentorat în competențe digitale și pedagogie digitală derulat în România.

Școlile care se înscriu în această campanie se vor alătura unuia dintre cele mai ambițioase proiecte de educație, conceput pentru a aduce o experiență educațională mai modernă și mai eficientă. Programul vizează în mod special cadrele didactice din mediul rural și din zone defavorizate, dar este deschis tuturor unităților școlare interesate.

Participanții beneficiază de un curs acreditat cu durata de 85 de ore, la finalul căruia primesc 28 de credite profesionale transferabile, precum și de un program de mentorat prin care sunt sprijiniți să aplice la clasă competențele dobândite. În plus, pentru fiecare profesor participant, școala primește un buget dedicat de 200 de euro pentru achiziția de software și resurse educaționale, care vor rămâne în proprietatea instituției.

Programul de formare se va derula online, între noiembrie 2025 și martie 2026, adaptat programului cadrelor didactice. Acesta include atât activități sincron (trei întâlniri live pe săptămână cu formatorii), cât și activități asincron (sarcini și materiale parcurse direct în platforma EduShift). Pentru certificare, profesorii trebuie să finalizeze sarcinile de lucru, să participe la minimum 80% din activitățile live și să realizeze un portofoliu profesional care include activități didactice inovative, două resurse educaționale deschise și un plan de diseminare a practicilor dobândite.

Cum se înscrie școala în proiect:

1. Se descarcă protocolul de parteneriat de pe pagina pedagogiedigitala.ub.ro (secțiunea înscriere școală) se completează cu datele școlii și se semnează de reprezentantul legal;

2. Protocolul se încarcă împreună cu datele școlii în formularul online de pe aceeași pagină web;

3. Echipa de proiect contactează școala pentru centralizarea profesorilor participanți;

4. Profesorii primesc acces în platforma de formare și mentorat și sunt repartizați în grupe de învățare.

Proiectul a înregistrat deja rezultate semnificative: peste 2.200 de profesori au finalizat formarea, iar 5.700 au început deja programul la mijlocul lunii septembrie. Toți aceștia contribuie deja la dezvoltarea de Resurse Educaționale Deschise, parte din obiectivul proiectului de a forma 10.000 de profesori și de a genera cel puțin 5.000 de materiale educaționale moderne până la sfârșitul perioadei de implementare.

Implementarea proiectului este realizată de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, alături de Casele Corpului Didactic din Bacău, Neamț, Vaslui, Botoșani și Brașov.

EduShift este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Reforma 5 – Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 8 – Program de formare la locul de muncă pentru personalul didactic (Cod: e-PNRR ID_10).

Derulat până în martie 2026, proiectul reprezintă una dintre cele mai mari inițiative de transformare a educației din România, având impact direct asupra calității procesului de predare și asupra modernizării școlii românești.

Pentru detalii și înscrieri, vizitați: https://pedagogiedigitala.ub.ro/inscriere-scoala/