Ediție jubiliară la ZILELE MEDICALE ale Spitalului Clinic Municipal de Urgență Moinești

50 de ani de activitate medicală, 30 de ani de chirurgie laparoscopică și 20 de ani de educație medicală continuă.

În perioada 10–12 iulie 2025, Spitalul Clinic Municipal de Urgență Moinești a organizat cea de-a XX-a ediție a conferinței cu participare internațională „Zilele Medicale ale Spitalului Clinic Municipal de Urgență Moinești” — un eveniment jubiliar cu triplă semnificație: 50 de ani de activitate medicală în cadrul spitalului, 30 de ani de la prima intervenție chirurgicală laparoscopică, și 20 de ani de educație medicală continuă.

După cum au confirmat numeroșii participanți, această ediție a fost cea mai reușită manifestare științifică organizată în județul Bacău.

Pe parcursul celor trei zile, peste 200 de experți din România și din străinătate au susținut prezentări științifice din diverse specialități medicale: chirurgie, chirurgie plastica si estetica, ATI, cardiologie, neurologie, obstetrică-ginecologie, urologie, ortopedie, medicină internă, pediatrie, neonatologie, epidemiologie, recuperare medicala, medicina regenerativa, psihologie, kinetoterapie. Au fost prezenți specialiști din peste 200 de spitale, inclusiv reprezentanți din SUA, UE, Israel, Republica Moldova.

Evenimentul a debutat in 10 iulie cu sesiunea dedicata asistenților, care a inclus și festivitatea de premiere a celor mai merituoși asistenți medicali din diferite arii de activitate. Peste 400 de asistenți medicali din întreaga regiune a Moldovei au fost prezenți la lucrări, manifestând un interes real pentru aprofundarea cunoștințelor și perfecționarea profesională. Ne-au onorat cu prezenta sapte directori de îngrijiri din unități medicale de referință, Doamna Chicea Minodora – Președinte a O.A.M.G.A.M.R. Bacau, Doamna Moisa Cristina – Președinte a O.A.M.G.A.M.R. Focșani, precum și Doamna Martiniuc Irina Elena – Vicepreședinte a filialei O.A.M.G.A.M.R Iași, contribuind astfel la crearea unui cadru profesionist de dialog și schimb de bune practici.

Tot în data de 10 iulie, programul a continuat cu o secțiune dedicată dieteticienilor și nutriționiștilor – aflată la cea de-a doua ediție, precum si cele două evenimente științifice de interes major: simpozionul „Incursiune în scleroza multiplă și patologia neurovasculară” și un curs de psihologie clinică „Evaluare, interventie si psihoeducatie in schizofrenie. Redactarea protocolului de examinare in vederea incadrarii in grad de handicap” coordonat de Prof. Univ. Dr. Nicolaescu Eliza, Universitatea ”Hyperion” Bucuresti

Pe 11 iulie conferinta a debutat cu un curs adresat kinetoterapeuților „Noi perspective in kinetoterapie: abordari moderne si strategii avansate”, urmat de un workshop aplicat în domeniu. Evenimentul a fost completat de intervenția de excepție a Prof. Univ. Dr. Alexandru Vlad Ciurea, care a subliniat importanța vitală a domeniului prin tema „Neurorehabilitation Department – An Essential Pillar in Neurosurgical and Neurological Recovery, with Critical Support from Physiokinetotherapy”, evidențiind rolul esențial al kinetoterapiei în procesul complex de recuperare neurologică și neurochirurgicală.

La aceste secțiuni ale programului au participat peste 100 de specialiști din domeniile respective, creându-se astfel un cadru valoros pentru schimburi de experiență relevante, aplicate și de actualitate.

Deschiderea oficială a avut loc vineri, 11 iulie, la ora 14:00, în prezența a peste 500 de invitați, la Clubul Lira din Moinești, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai: Academiei Romane, Academiei Oamenilor de Știință din România, Academiei de Științe Medicale, Ministerului Sănătății, Colegiului Medicilor din România, Uniunii Medicale Balcanice, alături de autorități centrale, autoritati locale și parteneri ai spitalului.

Printre personalitățile de marcă prezente la eveniment s-au numărat din partea:

 Academiei Române – Prof. Dr. Alexandru Vlad Ciurea,

 Academiei Oamenilor de Știință din România – Presedinte Prof. Univ. Dr. Doina Banciu, precum si membri ai acesteia – Prof. Univ. Dr. Diaconu Camelia Cristina, Prof. Univ. Dr. Ciurea Vlad Alexandru, Prof. Univ. Dr. Constantinoiu Silviu, Prof. Dr. Gogu Gheorghita, Dr. Razesu Virgil, Prof. Dr. Sandu Ion, Prof. Univ. Dr. Tinica Grigore, Prof dr. Iordachi Nicolae, Prof. Dr. Prada Gabriel –Ioan.

În cadrul evenimentului, Prof. Univ. Dr. Adrian Cotîrleț, membru de onoare a AOSR, a fost distins cu Medalia de Aur si Diploma de Excelenţă oferită de Doamna Președinte a Academiei Oamenilor de Știință din România, pentru promovarea cercetării științifice și contribuția la dezvoltarea serviciilor medicale din România.

 Academiei de Științe Medicale – Prof. Univ. Dr. – Arsenescu Catalina, Prof. Univ. Dr. Ciurea Vlad Alexandru, Dr. Razesu Virgil, Prof. Univ. Dr. Constantinoiu Silviu, Prof. Univ. Dr. Tinica Grigore

 Uniunii Medicale Balcanice – Preşedinte Prof. Univ. Dr. Habil. Camelia Diaconu

 Un mesaj de salut și apreciere a fost transmis și din partea Consulatului Onorific al Franței la Iași. Domnul Radu Grădinaru, Consul Onorific al Franței, a adresat participanților un mesaj video înregistrat, în care a subliniat importanța dialogului științific internațional și a inițiativelor medicale care contribuie la consolidarea cooperării româno-franceze în domeniul sănătății.

 Universitatii Grenoble Franța – Prof. Dr. Fabian Miquel

 Universității de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău – Rector Prof. Univ. Dr. Ceban Emil

Aceștia au susținut alocuțiuni în cadrul deschiderii oficiale, subliniind importanța evenimentului pentru comunitatea medicală și recunoscând performanțele remarcabile ale Spitalului Clinic Municipal de Urgență Moinești în cei 50 de ani de activitate.

 Delegatii din Israel – SHEBA MEDICAL CENTER – dr. Romana Herscovici, HAIFA MEDICAL CENTER – dr. Emanuel Sacagiu, Irene Gall.

Evenimentul a fost onorat și de transmiterea unor mesaje speciale din partea unor înalți reprezentanți ai statului Israel.

Prim-ministrul Israelului, domnul Benjamin Netanyahu, a transmis un mesaj de susținere și apreciere pentru activitatea desfășurată de Spitalul Clinic Municipal de Urgență Moinești, subliniind importanța colaborării internaționale în domeniul sănătății.

De asemenea, Excelența Sa, Dr. Lior Ben Dor, Ambasadorul Israelului în România, a transmis un mesaj oficial prin care a felicitat conducerea spitalului și participanții la conferință pentru contribuția lor la dezvoltarea medicinei moderne și la promovarea excelenței în educația medicală.

 Delegatii din Republica Moldova – IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca, Institutul de Medicină Urgentă (IMSP), Spitalul „Sf. Arhanghel Mihail”, Chisinau, Spitalul Raional Edinet, Spitalul Raional Ialoveni

 Colegiului Medicilor din România, Președinte Prof. Univ. Dr. Cătălina Poiană a transmis un mesaj înregistrat de apreciere și susținere pentru eforturile Spitalului Moinești în promovarea excelenței medicale.

 Evenimentul a beneficiat de participarea reprezentanților unor societăți medicale importante: Conf. Dr. Dan Ulmeanu, Președintele Asociatiei Romane pentru Chirurgie Endoscopica si alte Tehnici Interventionale, Prof. Dr. Silviu Constantinoiu, Președintele Comisiei de Chirurgie din Ministerul Sanatatii, Prof. Dr. Ciurea Vlad Alexandru, Președinte de Onoare al Societății Române de Neurochirurgie și Prof. Dr. Simona Vlădăreanu, președinta Societății Române de Medicină Fetală și Neonatală.

 De asemenea, a fost prezent și domnul Florin Ciocan, președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, subliniind importanța implementării standardelor de calitate în actul medical.

 Din partea autorităților române au fost prezenți: prefectul județului Bacău, vicepreședintele Consiliului Județean, primari, consilieri locali, precum și reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică Bacău, Casei Județene de Asigurări de Sănătate Bacău, Inspectoratului de Poliție și ISU Bacău, manageri de spitale.

 În cadrul momentului aniversar, a fost adus un omagiu special medicilor pensionari, care și-au desfășurat activitatea în urmă cu cinci decenii în cadrul spitalului, contribuind cu profesionalism, devotament și viziune la fundamentarea tradiției medicale de excelență care definește astăzi Spitalul Clinic Municipal de Urgență Moinești.

 În cadrul ceremoniei de deschidere au fost acordate 3 premii medicilor rezidenți și studenților care au obținut distincții pentru cea mai bună lucrare la sesiunea de lucrări specifice în cadrul programului dedicat acestora. Ne bucură interesul viitorilor medici pentru propria profesie, suntem încântați să evidențiem munca lor asiduuă în procesul de formare ca viitori medici.

Evenimentul a inclus si demonstrații chirurgicale transmise live, realizate în colaborare cu echipe de chirurgi și anesteziști din țară. Au fost realizate intervenții chirurgicale de o complexitate tehnica avansata, prin coordonarea unor echipe multidisciplinare de specialiști. Toate operațiile s-au desfășurat cu succes, iar evoluțiile postoperatorii ale pacienților au fost favorabile.

Prof. Univ. Dr. Dan Ulmeanu, Președinte al Asociației Române de Chirurgie Endoscopică, a coordonat programul „Împreună suntem ARCE”. La acest workshop s-au facut prezentări medicale care au completat în mod pertinent discuțiile referitoare la intervențiile chirurgicale realizate, oferind unui auditoriu de peste 30 de specialisti o perspectivă amplă asupra tehnicilor moderne și a abordărilor terapeutice multidisciplinare.

Totodată, programul a inclus organizarea unei mese rotunde sub egida Asociației Alianța Spitalelor, unde manageri de spitale și factori de decizie din sistemul sanitar au dezbătut teme esențiale de management medical.

În paralel, a avut loc o sesiune dedicată medicilor din Clubul Rotary, cu tema „Leadership și impact în comunitate”, moderată de domana Dr. Hagicalil Liliana, moment unde s-a evidențiat impactul acestei comunități profesionale la nivel populațional.

In cadrul programului operator au fost realizate doua intervenții oftalmologice gratuite pentru pacienți vulnerabili, de catre medici primari oftalmologi Dr. Postolache-Chelaru Cristian (membru Clubul Rotary) și Dr. Damian Victoria, la care se asociază echipa de medici anesteziști, Clubul Rotary și Asociația Moinești “Salvând o viață, salvezi o lume”.

De asemenea, sub coordonarea Prof. Dr. Bumbu Gheorghe (Universitatea din Oradea), a fost organizat un curs de uro-ginecologie care a reunit peste 30 de medici ginecologi și urologi. Evenimentul a constituit un cadru de dialog interdisciplinar valoros, favorizând schimbul de experiență și abordarea integrată a patologiilor comune celor două specialități.

Ziua de sâmbătă, 12 iulie, a fost dedicată unor sesiuni științifice adresate medicilor din domeniile medical și chirurgical. În contextul aniversării a 30 de ani de practică laparoscopică în cadrul spitalului și al angajamentului constant pentru colaborare cu specialiști de prestigiu din chirurgia națională și internațională, evenimentul a oferit un cadru valoros pentru schimbul de experiență și diseminarea bunelor practici profesionale.

Ediția din acest an a fost un moment de reafirmare a angajamentului față de excelența medicală și faţă de pacientul aflat în centru preocupărilor noastre.

“Aniversarea celei de-a XX-a Ediții a Zilelor Medicale ale Spitalului Clinic Municipal de Urgență Moinești a fost un moment de recunoștință, dar și o privire către viitor, marcând două decenii de excelență medicală, colaborare interdisciplinară și angajament continuu pentru îmbunătățirea actului medical și a serviciilor oferite comunității”.



Prof. Univ. Dr. Adrian Cotîrleț, Manager SCMU Moinești