Echipa feminină de volei U15 a CSS Bacău – 12 victorii din 12 meciuri

Echipa feminină de volei U15 a CSS Bacău a încheiat sezonul regulat cu un parcurs perfect, obținând 12 victorii din 12 meciuri, însă performanța sportivă a fost însoțită de controverse privind sprijinul instituțional pentru echipă.

Avocatul Vlad Alexandru Feșan a afirmat, într-o postare publică, că echipa ar fi trebuit inițial să se antreneze fără a fi înscrisă în competiție. Situația ar fi fost schimbată după mai multe proteste, iar echipa a fost în cele din urmă înscrisă în campionat.

„După Inspectoratul Școlar Județean, fetele U15 trebuiau să se antreneze fără să participe la niciun meci. A fost nevoie de proteste ca să se înscrie echipa în campionat”, a scris Feșan, precizând că susținătorii proiectului au promis că nu vor solicita finanțare din partea instituției.

Potrivit acestuia, sezonul echipei a fost posibil cu sprijinul unui sponsor privat, care s-a implicat în susținerea activității sportive, alături de inițiativa civică „Susțin Voleiul Băcăuan”.

Într-o postare publicată de Case-smart.ro se arată că performanța echipei a fost obținută prin efortul sportivelor și al staffului tehnic, în special al antrenorilor Dumitru Mătanie și Traian Șnel. Autorii mesajului subliniază că rezultatele au venit în condițiile unor resurse limitate și ale unei susțineri instituționale considerate insuficiente.

Echipa CSS Bacău U15 Feminin urmează să participe în grupa semifinală I a campionatului, iar pe 10 martie Federația Română de Volei va anunța locul de desfășurare și echipele participante.

Parcursul perfect din sezonul regulat plasează formația băcăuană printre favoritele la calificarea în faza finală a competiției.