E nevoie de solidaritate

Vă scriu din Bacău cu un sentiment de profundă solidaritate față de comunitatea din Luncani, după ce am aflat despre incendiul care a mistuit biserica lor. Pentru mulți dintre locuitorii satului, acel lăcaș nu era doar un spațiu de rugăciune, ci un simbol al continuității și al identității lor spirituale. Pierderea este, fără îndoială, una dureroasă și greu de cuprins în cuvinte.

Am apreciat sincer faptul că Înaltpreasfințitul Ioachim a ales să lase deoparte festivitățile de 1 Decembrie pentru a se afla chiar acolo, în mijlocul oamenilor afectați. Gestul său este mai mult decât o vizită protocolară; este o declarație de implicare și de compasiune din partea celui care le este păstor. Astfel de reacții transmit speranță într-un moment în care comunitatea are cea mai mare nevoie de ea.

Totuși, prezența unui ierarh, oricât de binevenită, nu poate înlocui sprijinul concret de care acești oameni au nevoie. Reconstrucția unei biserici nu este doar o chestiune de ziduri și acoperiș, ci și de restabilire a unui centru al vieții comunitare. Este o muncă anevoioasă, iar cei din Luncani nu pot și nu ar trebui să fie lăsați să o ducă singuri.

De aceea cred că este momentul ca noi, ceilalți, fie că suntem din Bacău, din județ sau din alte colțuri ale țării, să întindem o mână de ajutor. Fie prin donații, fie prin implicare voluntară, fie prin susținerea inițiativelor locale, orice gest poate conta. Solidaritatea se arată nu doar prin vorbe, ci mai ales prin fapte.

Vă încurajez, așadar, să acordați în continuare spațiu acestui subiect, pentru a menține atenția publică vie și pentru a mobiliza cât mai multe resurse în sprijinul comunității din Luncani. Oamenii aceia trec printr-o încercare grea și merită să simtă că nu sunt singuri.

