După scăderea comerțului exterior, apar și explicațiile. În ce sectoare s-au prăbușit importurile și exporturile din județul Bacău

Dacă ieri am analizat datele care arată o reducere cu 24,2% a importurilor și cu 7,2% a exporturilor județului Bacău în primele două luni ale anului, statistica publicată de Direcția Județeană de Statistică oferă acum și răspunsul la întrebarea esențială: unde s-a produs această scădere?

O privire asupra structurii comerțului exterior arată că reculul nu este distribuit uniform. Unele sectoare au rămas stabile sau chiar au crescut, în timp ce altele au înregistrat scăderi dramatice.

Metalele, cea mai mare cădere din importuri

Cel mai puternic semnal vine din categoria „metale comune și articole din acestea”, cea mai importantă grupă de importuri a județului.

În primele două luni ale anului, importurile de metale au ajuns la 65,7 milioane de euro, însă reprezintă doar 62,6% din nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

Cu alte cuvinte, vorbim despre o scădere de aproape 38%.

Această categorie este esențială pentru industrie, construcții și producție, astfel că diminuarea importurilor poate indica o reducere a investițiilor și a comenzilor venite din mediul economic.

Mai puține utilaje și echipamente

O altă categorie afectată este cea a mașinilor, aparatelor și echipamentelor electrice.

Importurile au ajuns la aproape 36 milioane de euro, însă reprezintă doar 73,5% din nivelul de anul trecut, ceea ce înseamnă o scădere de aproximativ 26,5%.

Datele sunt cu atât mai interesante cu cât vin după ce statisticile privind investițiile au arătat că în 2025 achizițiile de utilaje și echipamente s-au redus cu aproape 40%.

Cele două evoluții par să confirme aceeași tendință: firmele au devenit mult mai prudente în privința investițiilor.

Produsele chimice și mineralele, printre cele mai afectate

Importurile de produse ale industriei chimice au coborât la doar 46% din nivelul anului trecut, iar cele de produse minerale la aproximativ 51%.

Sunt printre cele mai mari scăderi din întregul tablou statistic și pot reflecta atât reducerea activității economice, cât și diminuarea investițiilor în anumite ramuri industriale.

Exporturile rezistă mai bine, dar nu peste tot

În cazul exporturilor, imaginea este mai echilibrată.

Textilele, una dintre ramurile tradiționale ale economiei băcăuane, au crescut cu peste 11% față de anul trecut.

De asemenea, exporturile de mașini și echipamente electrice au avansat cu aproape 9%, iar cele de mijloace de transport cu aproximativ 3%.

În schimb, scăderi importante apar la:

produsele chimice (-33,6%);

materialele plastice și articolele din cauciuc (-25,5%);

produsele minerale (-57,3%).

Aceste evoluții au fost suficiente pentru ca exporturile totale ale județului să intre pe minus.

O problemă de investiții, nu doar de consum

Analizate împreună, datele par să indice că reducerea comerțului exterior nu este cauzată exclusiv de o scădere a consumului populației.

Cele mai mari reculuri nu apar la bunurile de consum, ci la categoriile asociate investițiilor și activității industriale: metale, utilaje, produse chimice și materiale utilizate în producție.

Acest lucru este în concordanță cu alte date statistice publicate recent, care arată o scădere puternică a investițiilor în utilaje și mijloace de transport în cursul anului trecut.

De la investiții la comerț exterior

Economiștii consideră investițiile un indicator care anticipează evoluția economiei. În general, firmele reduc mai întâi investițiile, apoi comenzile și importurile, iar efectele asupra producției și ocupării forței de muncă apar abia ulterior.

Datele disponibile pentru județul Bacău par să sugereze tocmai această succesiune: investițiile productive au început să scadă încă din 2025, iar în primele luni din 2026 efectele au devenit vizibile în comerțul exterior.

Deocamdată, producția industrială rămâne aproape de nivelul anului trecut, însă statisticile arată că mediul economic traversează o perioadă de prudență accentuată, în care companiile investesc mai puțin, importă mai puțin și operează într-un context economic mai dificil decât în urmă cu un an.